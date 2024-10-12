Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Карбонара — это традиционное блюдо римской кухни, простое в приготовлении, но с невероятным вкусом, которое подойдет для особого случая или уютного ужина. Этот рецепт, предложенный брендом Renata, включает спагетти, guanciale (свиной щеки), сыры пекорино и пармезан, что придает блюду насыщенность и текстуру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

45 г guanciale (свиной щеки)

2 желтка

1 целое яйцо

30 г сыра пекорино романо

30 г сыра пармезан

Чёрный молотый перец (по вкусу)

120 г спагетти

Инструкция:

Подготовка свиной щеки. Нарежьте ее кубиками, удалив кожу.

Выложите его на сковороду и готовьте на слабом огне, пока жир не начнет плавиться, а мясо не станет золотистым и хрустящим. Приготовление яичной смеси. В миске взбейте два желтка и одно целое яйцо.

Натереть пекорино романо и пармезан, добавьте их к яичной смеси и перемешайте до получения кремообразной консистенции. Смесь должна быть густой, но плавной. Приготовление спагетти. Варите спагетти согласно инструкции на упаковке, оставив их аль денте. Сохраните немного воды от варки для дальнейшего использования. Сборка блюда. На сковороде, где готовился guanciale, добавьте свежемолотый черный перец и слегка обжарьте его, чтобы усилить аромат.

Добавьте в сковороду сваренные спагетти и немного воды от варки. Перемешайте пасту с жиром guanciale и перцем, а затем выключите огонь.

Постепенно добавьте яичную смесь к горячим спагетти, перемешивая до тех пор, пока не образуется кремообразная текстура. Следите, чтобы не перегреть яйца, иначе они свернутся. Подача. Верните свинину в пасту и подавайте сразу же, чтобы сохранить её кремовость.

Приятного аппетита!

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — блюдо было изобретено в середине XX века. Паста карбонара является традиционной для итальянского региона Лацио, центром которого является Рим. В классическую карбонару не добавляют сливки.

