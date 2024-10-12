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Как приготовить классический салат "Цезарь" за 15 минут

2:04
Еда

Салат "Цезарь" — это известное и любимое многими блюдо, которое сочетает в себе свежесть салата, хрустящие гренки и пикантную заправку. Легко приготовить, он отлично подойдет как для обеда, так и для ужина. Хрустящие чесночные гренки придают текстуру, а пармезан и заправка делают вкус насыщенным и незабываемым.

Как приготовить классический салат "Цезарь" за 15 минут
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

  • 1 большой или 2 маленьких кочана салата ромэн
  • Салат-латук Айсберг
  • Помидоры черри
  • Сыр пармезан (тертый или мелко нарезанный)
  • 3 ст. л. оливкового масла первого отжима
  • Измельченный чеснок
  • 2 ст. л. тертого пармезана
  • Дижонская горчица
  • Вустерширский соус
  • Лимонный сок
  • Красный винный уксус
  • 1/8 ч. л. соли
  • 1/8 ч. л. черного молотого перца (по вкусу)

Инструкция:

  1. Нарезка. Разрежьте багет вдоль пополам, затем нарежьте кусочками толщиной &frac14 дюйма. Сбрызните оливковым маслом с чесноком и посыпьте 2 ст. л. тертого пармезана. Выложите кусочки багета на противень и запекайте в духовке до желаемой хрустящей корочки.
  2. Приготовление соуса. В миске взбейте майонез, измельченный чеснок, дижонскую горчицу, Вустерширский соус, лимонный сок и красный винный уксус.
    Приправьте солью и перцем по вкусу. Взбейте до однородной консистенции.
  3. Смешивайте. В большой миске смешайте нарезанные листья салата ромэн и латук Айсберг. Добавьте половинки помидоров черри и приготовленные гренки.
    Полейте все заправкой "Цезарь" и перемешайте до равномерного распределения заправки.
  4. Подача. Перед подачей посыпьте салат тертым пармезаном для дополнительного вкуса и аромата.

Приятного аппетита!

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
Салат получил название не по имени Гая Юлия Цезаря, а по имени человека, наиболее часто называемого автором этого блюда — американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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