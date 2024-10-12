Как приготовить классический салат "Цезарь" за 15 минут

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Салат "Цезарь" — это известное и любимое многими блюдо, которое сочетает в себе свежесть салата, хрустящие гренки и пикантную заправку. Легко приготовить, он отлично подойдет как для обеда, так и для ужина. Хрустящие чесночные гренки придают текстуру, а пармезан и заправка делают вкус насыщенным и незабываемым.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

1 большой или 2 маленьких кочана салата ромэн

Салат-латук Айсберг

Помидоры черри

Сыр пармезан (тертый или мелко нарезанный)

3 ст. л. оливкового масла первого отжима

Измельченный чеснок

2 ст. л. тертого пармезана

Дижонская горчица

Вустерширский соус

Лимонный сок

Красный винный уксус

1/8 ч. л. соли

1/8 ч. л. черного молотого перца (по вкусу)

Инструкция:

Нарезка. Разрежьте багет вдоль пополам, затем нарежьте кусочками толщиной ¼ дюйма. Сбрызните оливковым маслом с чесноком и посыпьте 2 ст. л. тертого пармезана. Выложите кусочки багета на противень и запекайте в духовке до желаемой хрустящей корочки. Приготовление соуса. В миске взбейте майонез, измельченный чеснок, дижонскую горчицу, Вустерширский соус, лимонный сок и красный винный уксус.

Приправьте солью и перцем по вкусу. Взбейте до однородной консистенции. Смешивайте. В большой миске смешайте нарезанные листья салата ромэн и латук Айсберг. Добавьте половинки помидоров черри и приготовленные гренки.

Полейте все заправкой "Цезарь" и перемешайте до равномерного распределения заправки. Подача. Перед подачей посыпьте салат тертым пармезаном для дополнительного вкуса и аромата.

Приятного аппетита!

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.

Салат получил название не по имени Гая Юлия Цезаря, а по имени человека, наиболее часто называемого автором этого блюда — американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини.

