Как приготовить классический салат "Цезарь" за 15 минут

Салат "Цезарь" — это известное и любимое многими блюдо, которое сочетает в себе свежесть салата, хрустящие гренки и пикантную заправку. Легко приготовить, он отлично подойдет как для обеда, так и для ужина. Хрустящие чесночные гренки придают текстуру, а пармезан и заправка делают вкус насыщенным и незабываемым.
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Ингредиенты:
1 большой или 2 маленьких кочана салата ромэн
Салат-латук Айсберг
Помидоры черри
Сыр пармезан (тертый или мелко нарезанный)
3 ст. л. оливкового масла первого отжима
Измельченный чеснок
2 ст. л. тертого пармезана
Дижонская горчица
Вустерширский соус
Лимонный сок
Красный винный уксус
1/8 ч. л. соли
1/8 ч. л. черного молотого перца (по вкусу)
Инструкция:
Нарезка. Разрежьте багет вдоль пополам, затем нарежьте кусочками толщиной ¼ дюйма. Сбрызните оливковым маслом с чесноком и посыпьте 2 ст. л. тертого пармезана. Выложите кусочки багета на противень и запекайте в духовке до желаемой хрустящей корочки.
Приготовление соуса. В миске взбейте майонез, измельченный чеснок, дижонскую горчицу, Вустерширский соус, лимонный сок и красный винный уксус. Приправьте солью и перцем по вкусу. Взбейте до однородной консистенции.
Смешивайте. В большой миске смешайте нарезанные листья салата ромэн и латук Айсберг. Добавьте половинки помидоров черри и приготовленные гренки. Полейте все заправкой "Цезарь" и перемешайте до равномерного распределения заправки.
Подача. Перед подачей посыпьте салат тертым пармезаном для дополнительного вкуса и аромата.
Приятного аппетита!
Уточнения
«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
Салат получил название не по имени Гая Юлия Цезаря, а по имени человека, наиболее часто называемого автором этого блюда — американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини.