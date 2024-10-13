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Как приготовить ароматные кукурузные рёбрышки за 15 минут

1:54
Еда

Эта простая и ароматная закуска станет настоящим украшением любого пикника или барбекю, добавив ярких красок и вкусов к летнему застолью.

Как приготовить ароматные кукурузные рёбрышки за 15 минут
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Кукурузные «рёбрышки» с хрустящей корочкой и ароматом копченой паприки легко приготовить во фритюрнице, на гриле или барбекю.

Вдохновлённое мексиканским блюдом «элоте», это блюдо предлагает сочетание сладкой кукурузы и пикантных приправ, создавая идеальную летнюю закуску.

А заправка с лаймом, свежими травами и оливковым маслом добавляет блюду свежести и ещё больше насыщает вкус.

Ингредиенты:

  • 2 кукурузных початка, нарезанных на 4 «рёбрышка»
  • 1 ст. л. копченой паприки
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Щепотка сушеного тимьяна

Для заправки:

  • 1/2 красной луковицы, мелко нарезанной
  • 1/2 красного перца чили, мелко нарезанного
  • Сок 1/2 лайма
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Горсть свежей петрушки и базилика, нарезанных

Инструкция:

  1. Подготовьте кукурузу: Нарежьте кукурузные початки на рёбрышки, затем смажьте их оливковым маслом и посыпьте копченой паприкой, солью, перцем и тимьяном.
  2. Приготовьте рёбрышки: Положите кукурузу во фритюрницу, на гриль или барбекю. Готовьте до золотистой корочки, примерно 10-15 минут.
  3. Приготовьте заправку: В миске смешайте мелко нарезанный красный лук, чили, сок лайма, оливковое масло, соль, перец, петрушку и базилик.
  4. Сервируйте: Полейте готовые кукурузные рёбрышки свежей заправкой и подавайте в качестве вкусной закуски или гарнира.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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