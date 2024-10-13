Как приготовить ароматные кукурузные рёбрышки за 15 минут

Эта простая и ароматная закуска станет настоящим украшением любого пикника или барбекю, добавив ярких красок и вкусов к летнему застолью.
Кукурузные «рёбрышки» с хрустящей корочкой и ароматом копченой паприки легко приготовить во фритюрнице, на гриле или барбекю.
Вдохновлённое мексиканским блюдом «элоте», это блюдо предлагает сочетание сладкой кукурузы и пикантных приправ, создавая идеальную летнюю закуску.
А заправка с лаймом, свежими травами и оливковым маслом добавляет блюду свежести и ещё больше насыщает вкус.
Ингредиенты:
Для заправки:
Инструкция:
Приятного аппетита!
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.