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Рецепт, который изменит ваше представление о питании

Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
2:44
Еда

Яркие овощи, полезные зерна и насыщенные вкусы делают это блюдо не только вкусным, но и невероятно питательным. Чаша сочетает в себе разнообразные текстуры и ароматы: от сладкого картофеля с нотками специй до свежей брокколи, киноа и сочного граната. Этот рецепт легко приготовить, а результат порадует даже самых требовательных гурманов. Подавайте блюдо как основное или как питательный обед — оно идеально подходит для тех, кто заботится о своем здоровье и вкусе пищи.

Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
Фото: Own work by H.hristov, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 2 сладких картофелины (по 350 г каждая)
  • По щепотке сухих хлопьев чили, молотого кориандра и корицы
  • Оливковое масло (для запекания)
  • 200 г киноа
  • 320 г брокколи
  • 35 г ореховой смеси (грецкие орехи, миндаль, бразильский орех)
  • 1 гранат
  • Оливковое масло первого отжима
  • 2 лайма
  • Капелька бальзамического уксуса
  • 40 г смешанной капусты
  • 1 порция смешанного кресс-салата
  • 30 г свежего кориандра
  • 1 свежий красный перец чили
  • 1 спелый авокадо
  • 20 г сыра фета

Инструкция:   

  1. Разогрейте духовку: Установите температуру 200 ° C (400 ° F, газ 6).
  2. Приготовьте сладкий картофель: нарежьте кусочками по 2,5 см, посыпьте хлопьями чили, кориандром, корицей, оливковым маслом, солью и перцем. Обжаривайте 15-20 минут до золотистого цвета.
  3. Приготовьте киноа: Вскипятите подсоленную воду и приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке.
  4. Приготовьте брокколи на пару: Нарежьте брокколи небольшими соцветиями и готовьте на пару над сковородой с киноа в течение 3 минут до готовности.
  5. Полезные ингредиенты: киноа промойте под холодной водой и дайте остыть вместе с брокколи и сладким картофелем.
  6. Поджарьте орехи: Обжарьте смесь орехов на сковороде в течение 2-3 минут и слегка раздавите.
  7. Приготовьте заправку: Выжмите сок из половинки граната. Смешайте с оливковым маслом, соком лайма и бальзамическим уксусом. Приправьте по вкусу.
  8. Смешайте ингредиенты: добавьте в заправку киноа, брокколи, ростки и кресс-салат. Посыпьте кориандром, нарезанным чили и сладким картофелем.
  9. Готовьте и подавайте: Выложите салат на блюдо и посыпьте сверху авокадо, зернами граната, орехами и кресс-салатом.     

Приятного апетеита!

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или Квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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