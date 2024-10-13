Рецепт, который изменит ваше представление о питании

Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Яркие овощи, полезные зерна и насыщенные вкусы делают это блюдо не только вкусным, но и невероятно питательным. Чаша сочетает в себе разнообразные текстуры и ароматы: от сладкого картофеля с нотками специй до свежей брокколи, киноа и сочного граната. Этот рецепт легко приготовить, а результат порадует даже самых требовательных гурманов. Подавайте блюдо как основное или как питательный обед — оно идеально подходит для тех, кто заботится о своем здоровье и вкусе пищи.

Фото: Own work by H.hristov, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

2 сладких картофелины (по 350 г каждая)

По щепотке сухих хлопьев чили, молотого кориандра и корицы

Оливковое масло (для запекания)

200 г киноа

320 г брокколи

35 г ореховой смеси (грецкие орехи, миндаль, бразильский орех)

1 гранат

Оливковое масло первого отжима

2 лайма

Капелька бальзамического уксуса

40 г смешанной капусты

1 порция смешанного кресс-салата

30 г свежего кориандра

1 свежий красный перец чили

1 спелый авокадо

20 г сыра фета

Инструкция:

Разогрейте духовку: Установите температуру 200 ° C (400 ° F, газ 6). Приготовьте сладкий картофель: нарежьте кусочками по 2,5 см, посыпьте хлопьями чили, кориандром, корицей, оливковым маслом, солью и перцем. Обжаривайте 15-20 минут до золотистого цвета. Приготовьте киноа: Вскипятите подсоленную воду и приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. Приготовьте брокколи на пару: Нарежьте брокколи небольшими соцветиями и готовьте на пару над сковородой с киноа в течение 3 минут до готовности. Полезные ингредиенты: киноа промойте под холодной водой и дайте остыть вместе с брокколи и сладким картофелем. Поджарьте орехи: Обжарьте смесь орехов на сковороде в течение 2-3 минут и слегка раздавите. Приготовьте заправку: Выжмите сок из половинки граната. Смешайте с оливковым маслом, соком лайма и бальзамическим уксусом. Приправьте по вкусу. Смешайте ингредиенты: добавьте в заправку киноа, брокколи, ростки и кресс-салат. Посыпьте кориандром, нарезанным чили и сладким картофелем. Готовьте и подавайте: Выложите салат на блюдо и посыпьте сверху авокадо, зернами граната, орехами и кресс-салатом.

Приятного апетеита!

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или Квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.

