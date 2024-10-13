Рецепт, который изменит ваше представление о питании

Яркие овощи, полезные зерна и насыщенные вкусы делают это блюдо не только вкусным, но и невероятно питательным. Чаша сочетает в себе разнообразные текстуры и ароматы: от сладкого картофеля с нотками специй до свежей брокколи, киноа и сочного граната. Этот рецепт легко приготовить, а результат порадует даже самых требовательных гурманов. Подавайте блюдо как основное или как питательный обед — оно идеально подходит для тех, кто заботится о своем здоровье и вкусе пищи.
Фото: Own work by H.hristov, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
2 сладких картофелины (по 350 г каждая)
По щепотке сухих хлопьев чили, молотого кориандра и корицы
Оливковое масло (для запекания)
200 г киноа
320 г брокколи
35 г ореховой смеси (грецкие орехи, миндаль, бразильский орех)
1 гранат
Оливковое масло первого отжима
2 лайма
Капелька бальзамического уксуса
40 г смешанной капусты
1 порция смешанного кресс-салата
30 г свежего кориандра
1 свежий красный перец чили
1 спелый авокадо
20 г сыра фета
Инструкция:
Разогрейте духовку: Установите температуру 200 ° C (400 ° F, газ 6).
Приготовьте сладкий картофель: нарежьте кусочками по 2,5 см, посыпьте хлопьями чили, кориандром, корицей, оливковым маслом, солью и перцем. Обжаривайте 15-20 минут до золотистого цвета.
Приготовьте киноа: Вскипятите подсоленную воду и приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке.
Приготовьте брокколи на пару: Нарежьте брокколи небольшими соцветиями и готовьте на пару над сковородой с киноа в течение 3 минут до готовности.
Полезные ингредиенты: киноа промойте под холодной водой и дайте остыть вместе с брокколи и сладким картофелем.
Поджарьте орехи: Обжарьте смесь орехов на сковороде в течение 2-3 минут и слегка раздавите.
Приготовьте заправку: Выжмите сок из половинки граната. Смешайте с оливковым маслом, соком лайма и бальзамическим уксусом. Приправьте по вкусу.
Смешайте ингредиенты: добавьте в заправку киноа, брокколи, ростки и кресс-салат. Посыпьте кориандром, нарезанным чили и сладким картофелем.
Готовьте и подавайте: Выложите салат на блюдо и посыпьте сверху авокадо, зернами граната, орехами и кресс-салатом.
Приятного апетеита!
Уточнения
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или Квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
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