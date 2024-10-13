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Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно

1:51
Еда

Этот рецепт объединяет свежие, полезные ингредиенты и сбалансированный вкус, делая его идеальным как для легкого обеда, так и для ужина.

Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Яркие цвета овощей, сочная курица и пикантная заправка превращают блюдо в настоящий гастрономический шедевр, который поразит вас своей простотой и насыщенным вкусом.

Готовить этот салат легко, а результат просто великолепен! Будь то жаркий летний день или обычный будний вечер, этот салат подарит вам энергию и удовольствие от пищи. Давайте посмотрим, как его приготовить.  

Ингредиенты:

  • Салат-латук
  • Помидоры черри
  • Болгарский перец
  • Куриное филе
  • Лук-шалот
  • Огурец
  • Лимон
  • Оливковое масло
  • Петрушка
  • Соль
  • Молотый перец
  • Сыр фета
  • Чеснок
  • Орегано

Инструкция:

  1. Смешайте лимонный сок и оливковое масло в пропорции 1:3.
    Взбейте до однородной массы.
    Добавьте щепотку орегано, соль, перец и измельчённый чеснок.
    Приготовление курицы:
  2. Замаринуйте куриное филе в оливковом масле с добавлением измельчённого чеснока, орегано, рубленой петрушки, базилика, соли и перца.
    Оставьте мариноваться на 30–60 минут.
    Обжарьте курицу на гриле до готовности и дайте остыть.
    Приготовление салата:
  3. Нарежьте курицу на небольшие кусочки.
    Нарежьте салат-латук, огурцы, помидоры черри, болгарский перец и лук-шалот.
    В большой миске смешайте все ингредиенты.
    Смешивание:
  4. Полейте салат приготовленной заправкой.
    Перемешайте все компоненты.
    Посыпьте сыром фета и свежей петрушкой перед подачей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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