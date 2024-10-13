Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно

Этот рецепт объединяет свежие, полезные ингредиенты и сбалансированный вкус, делая его идеальным как для легкого обеда, так и для ужина.
Яркие цвета овощей, сочная курица и пикантная заправка превращают блюдо в настоящий гастрономический шедевр, который поразит вас своей простотой и насыщенным вкусом.
Готовить этот салат легко, а результат просто великолепен! Будь то жаркий летний день или обычный будний вечер, этот салат подарит вам энергию и удовольствие от пищи. Давайте посмотрим, как его приготовить.
Ингредиенты:
Инструкция:
Приятного аппетита!
Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.
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