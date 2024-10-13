Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт объединяет свежие, полезные ингредиенты и сбалансированный вкус, делая его идеальным как для легкого обеда, так и для ужина.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Яркие цвета овощей, сочная курица и пикантная заправка превращают блюдо в настоящий гастрономический шедевр, который поразит вас своей простотой и насыщенным вкусом.

Готовить этот салат легко, а результат просто великолепен! Будь то жаркий летний день или обычный будний вечер, этот салат подарит вам энергию и удовольствие от пищи. Давайте посмотрим, как его приготовить.

Ингредиенты:

Салат-латук

Помидоры черри

Болгарский перец

Куриное филе

Лук-шалот

Огурец

Лимон

Оливковое масло

Петрушка

Соль

Молотый перец

Сыр фета

Чеснок

Орегано

Инструкция:

Смешайте лимонный сок и оливковое масло в пропорции 1:3.

Взбейте до однородной массы.

Добавьте щепотку орегано, соль, перец и измельчённый чеснок.

Приготовление курицы: Замаринуйте куриное филе в оливковом масле с добавлением измельчённого чеснока, орегано, рубленой петрушки, базилика, соли и перца.

Оставьте мариноваться на 30–60 минут.

Обжарьте курицу на гриле до готовности и дайте остыть.

Приготовление салата: Нарежьте курицу на небольшие кусочки.

Нарежьте салат-латук, огурцы, помидоры черри, болгарский перец и лук-шалот.

В большой миске смешайте все ингредиенты.

Смешивание: Полейте салат приготовленной заправкой.

Перемешайте все компоненты.

Посыпьте сыром фета и свежей петрушкой перед подачей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

