Готовим восхитительную закуску из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом

Закуска из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом станет идеальным блюдом как для праздничного, так и для повседневного стола. Угощение обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Раскрываем рецепт блюда.
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Ингредиенты:
Болгарский перец — 3 шт.
Сыр — 80 г
Творожный сыр — 50 г
Сметана — 2 ст.л.
Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Укроп — по вкусу
Соль — по вкусу
Приготовление:
Очистить перцы от семян. Сбрызнуть их подсолнечным маслом.
Отправить овощи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Снять с перцев кожицу. Разрезать их так, чтобы получился единый пласт.
Натереть сыр на крупной тёрке.
Нашинковать укроп.
В миске смешать 2 вида сыра, укроп, сметану и соль.
Положить начинку на перцы. Свернуть в рулетики. Убрать в холодильник на час. Приятного аппетита!