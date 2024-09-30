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Готовим восхитительную закуску из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом

1:09
Еда

Закуска из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом станет идеальным блюдом как для праздничного, так и для повседневного стола. Угощение обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Раскрываем рецепт блюда.

Готовим восхитительную закуску из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 3 шт.
  • Сыр — 80 г
  • Творожный сыр — 50 г
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить перцы от семян. Сбрызнуть их подсолнечным маслом.
  2. Отправить овощи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  3. Снять с перцев кожицу. Разрезать их так, чтобы получился единый пласт.
  4. Натереть сыр на крупной тёрке. 
  5. Нашинковать укроп.
  6. В миске смешать 2 вида сыра, укроп, сметану и соль. 
  7. Положить начинку на перцы. Свернуть в рулетики. Убрать в холодильник на час. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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