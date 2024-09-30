Готовим восхитительную закуску из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом станет идеальным блюдом как для праздничного, так и для повседневного стола. Угощение обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Раскрываем рецепт блюда.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Болгарский перец — 3 шт.

Сыр — 80 г

Творожный сыр — 50 г

Сметана — 2 ст.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить перцы от семян. Сбрызнуть их подсолнечным маслом. Отправить овощи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Снять с перцев кожицу. Разрезать их так, чтобы получился единый пласт. Натереть сыр на крупной тёрке. Нашинковать укроп. В миске смешать 2 вида сыра, укроп, сметану и соль. Положить начинку на перцы. Свернуть в рулетики. Убрать в холодильник на час. Приятного аппетита!