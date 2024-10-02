Почему нельзя есть вяленую рыбу без термической обработки

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Вяленая рыба может быть опасна для здоровья не только из-за высокого содержания соли. Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает, что скрытая опасность этого продукта заключается в паразитах.

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Вяленая рыба зачастую становится рассадником паразитов из-за условий, в которых она вялится. Летом рыбу оставляют сушиться на солнце или в проветриваемом помещении, где даже при стерильных условиях она остается незащищенной от мух. Мухи садятся на рыбу и могут переносить вредоносные микроорганизмы, пояснила Соломатина.

Особенно часто паразиты встречаются в плавательном пузыре рыбы и могут оставаться незамеченными при чистке. Поэтому врач-диетолог настоятельно рекомендует подвергать рыбу термической обработке. Идеальные способы приготовления включают запекание, варку или тушение, при этом лучше разрезать рыбу на небольшие кусочки, добавила специалист.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупреждала, что речная рыба особенно подвержена заражению паразитами и требует обязательной термической обработки для безопасного употребления.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



