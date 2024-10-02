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Врач назвал условие безопасного употребления сырых яиц

1:11
Еда

Некоторые люди начинают утро с употребления сырых куриных яиц, считая, что без термической обработки этот продукт сохраняет больше полезных веществ. Одно из таких веществ — холин, который положительно влияет на здоровье сердца и мозга. Кроме того, сырые яйца могут уменьшить кашель, восстановить "севший" голос и убрать першение в горле.

Врач назвал условие безопасного употребления сырых яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако нутрициолог из Красноярска Ирина Бывшева предупреждает, что несмотря на все целебные свойства, сырые яйца могут вызвать серьезное отравление. Большинство людей покупают яйца в сетевых магазинах, где представлен широкий ассортимент от разных производителей, но никогда нельзя с уверенностью сказать, есть ли риск заражения, например, сальмонеллезом.

Специалист рекомендует покупать яйца на фермерских рынках или выбирать продукцию местных производителей в магазинах, чтобы минимизировать риск. Врач-диетолог Екатерина Федорцова также считает, что пить сырые яйца можно безопасно, но при одном важном условии: нужно быть уверенным, что курица не болела и не болеет сальмонеллезом.

Уточнения

Холи́н (от греч. χολή «жёлчь») — органическое соединение, четвертичное аммониевое основание, катион 2-гидроксиэтилтриметиламмония, [(CH3)3N+CH2CH2OH] X. Является предшественником нейромедиатора ацетилхолина. Ранее (в 1930-х) получил название витамин B4. По современным представлениям витамином не является.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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