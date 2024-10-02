Врач назвал условие безопасного употребления сырых яиц

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые люди начинают утро с употребления сырых куриных яиц, считая, что без термической обработки этот продукт сохраняет больше полезных веществ. Одно из таких веществ — холин, который положительно влияет на здоровье сердца и мозга. Кроме того, сырые яйца могут уменьшить кашель, восстановить "севший" голос и убрать першение в горле.

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Однако нутрициолог из Красноярска Ирина Бывшева предупреждает, что несмотря на все целебные свойства, сырые яйца могут вызвать серьезное отравление. Большинство людей покупают яйца в сетевых магазинах, где представлен широкий ассортимент от разных производителей, но никогда нельзя с уверенностью сказать, есть ли риск заражения, например, сальмонеллезом.

Специалист рекомендует покупать яйца на фермерских рынках или выбирать продукцию местных производителей в магазинах, чтобы минимизировать риск. Врач-диетолог Екатерина Федорцова также считает, что пить сырые яйца можно безопасно, но при одном важном условии: нужно быть уверенным, что курица не болела и не болеет сальмонеллезом.

Уточнения

Холи́н (от греч. χολή «жёлчь») — органическое соединение, четвертичное аммониевое основание, катион 2-гидроксиэтилтриметиламмония, [(CH 3 ) 3 N+CH 2 CH 2 OH] X−. Является предшественником нейромедиатора ацетилхолина. Ранее (в 1930-х) получил название витамин B 4 . По современным представлениям витамином не является.



