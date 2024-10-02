Диетолог объяснила, почему мясо важно для восстановления организма

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди отказываются от употребления животных продуктов по разным причинам: этическим, ради здоровья или для достижения легкости и похудения. Однако в некоторых случаях нутрициологи не рекомендуют исключать мясо из рациона.

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Диетолог Лидия Ионова напомнила, что мясо — важный источник белка, который служит строительным материалом для организма. Безмясная диета подходит не всем, и отказ от мяса может привести к негативным последствиям для здоровья.

Так, женщинам, которые еще не столкнулись с климаксом, отказ от мяса может вызвать железодефицит. Людям любого пола и возраста, уже имеющим железодефицитную анемию или белковую недостаточность, мясо также необходимо включать в рацион. Мясо полезно и для восстановления после операций, так как обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

С другой стороны, при риске сердечно-сосудистых заболеваний отказ от мяса может быть полезен. Перед тем как исключать мясо или другие продукты из рациона, важно учитывать общее состояние здоровья.

Если по каким-либо причинам человек не употребляет мясные продукты, необходимо найти правильные заменители. Отличной альтернативой могут стать растительные белки, бобовые и злаковые. Многие блюда можно приготовить как из мяса, так и из растительных ингредиентов, сохранив вкус и пользу.

Уточнения

Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови. Симптомы ферропатии неспецифичны, что нередко затрудняет постановку диагноза.

