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Польза тыквенных семечек для здоровья: что нужно знать

0:59
Еда

Перекусы играют важную роль в поддержании здоровья, поэтому важно выбирать продукты, богатые витаминами и минералами. Диетолог Дарья Русакова советует обратить внимание на тыквенные семечки как идеальный вариант для перекуса.

Польза тыквенных семечек для здоровья: что нужно знать
Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway, PDM

Тыквенные семечки содержат множество полезных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они являются отличным источником полезных жиров, магния и цинка, которые помогают контролировать аппетит, укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и поддерживают здоровье ЖКТ. Об этом рассказала Дарья Русакова.

Однако диетолог также подчеркнула, что важно контролировать количество потребляемых тыквенных семечек. Несмотря на все их полезные свойства, избыток жиров в рационе может привести к проблемам с весом и даже ожирению. Кроме того, у некоторых людей тыквенные семечки могут вызвать кишечные расстройства.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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