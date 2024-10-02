Польза тыквенных семечек для здоровья: что нужно знать

Перекусы играют важную роль в поддержании здоровья, поэтому важно выбирать продукты, богатые витаминами и минералами. Диетолог Дарья Русакова советует обратить внимание на тыквенные семечки как идеальный вариант для перекуса.
Тыквенные семечки содержат множество полезных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они являются отличным источником полезных жиров, магния и цинка, которые помогают контролировать аппетит, укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и поддерживают здоровье ЖКТ. Об этом рассказала Дарья Русакова.
Однако диетолог также подчеркнула, что важно контролировать количество потребляемых тыквенных семечек. Несмотря на все их полезные свойства, избыток жиров в рационе может привести к проблемам с весом и даже ожирению. Кроме того, у некоторых людей тыквенные семечки могут вызвать кишечные расстройства.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.