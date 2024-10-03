Влияние колбасы на организм: факты и рекомендации диетолога

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Колбаса и мясные деликатесы — частые гости на наших столах, но могут ли они заменить обычное мясо по питательным свойствам? Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко подчеркнула, что колбаса и мясо — это далеко не одно и то же.

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В большинстве колбасных изделий содержится всего около 10% мяса, остальное — это усилители вкуса, дешевые ингредиенты вроде жира и кожи, а также другие наполнители. Настоящее мясо — это качественный источник белка, богатого аминокислотами, которые организм использует для синтеза гормонов, ферментов и укрепления мышц. Колбаса, в отличие от мяса, не обеспечит необходимого уровня белка и скорее приведет к набору лишнего веса, так как в ней содержится больше углеводов, чем белка.

Помимо этого, колбаса часто содержит искусственные добавки, избыток соли и консервантов. Это негативно влияет на тонус сосудов, электролитный баланс и может привести к повышению давления, как пояснила Лазуренко.

Однако специалист отметила, что не стоит полностью демонизировать колбасу, если она имеет хороший состав. В умеренных количествах качественные мясные деликатесы могут быть частью рациона.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

Колбаса может содержать один или несколько видов мяса, например, мясо птиц, различные наполнители, подвергаться температурной обработке (варке, иногда многократной; обжарке; копчению) или ферментации.



