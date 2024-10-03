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Как приготовить домашний разрыхлитель

1:26
Еда

Разрыхлитель — один из ключевых компонентов, который делает выпечку пышной и воздушной. Без него пирог "упадет", а основа для пиццы останется просто плоской лепешкой. Но если под рукой нет готового разрыхлителя, кулинары из "Едим Дома" предлагают использовать несколько альтернатив.

Как приготовить домашний разрыхлитель
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, CC BY-SA 3.0

В прошлом кулинары использовали пищевую соду вместо разрыхлителя. Она актуальна и сегодня, особенно если смешать ее с уксусом — реакция создаст правильную текстуру для теста. Уксус можно заменить лимонной кислотой, фруктовым соком, йогуртом, кофе, медом или сиропами. В песочное тесто лучше добавлять только соду, чтобы не нарушить консистенцию.

Приготовить разрыхлитель можно и дома. Для этого понадобится 12 ч. л. пшеничной или ржаной муки, 5 ч. л. соды и 3 ч. л. лимонной кислоты или уксуса. Вместо кислоты можно также использовать 5 ч. л. молотых ягод, таких как клюква или смородина.

Смешайте все ингредиенты и храните самодельный разрыхлитель в герметичной емкости. Если в составе лимонная кислота, разрыхлитель можно использовать длительное время. А вот смесь с ягодами или уксусом рекомендуется применять сразу, чтобы она не потеряла своих свойств.

Уточнения

Разрыхли́тель — один из основных видов сырья хлебопекарного и кондитерского производства, используемый для придания изделиям из теста пористой структуры. Изделия из разрыхлённого теста хорошо пропекаются, обладают приятным внешним видом, ароматом, вкусом и лучшей усваиваемостью.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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