Врач рассказал о необычных сочетаниях кофе

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе часто смешивают с классическими добавками, такими как молоко, сахар или корица. Но задумывались ли вы о том, чтобы попробовать кофе с чесноком, медом или маслом? Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, почему это может быть полезно.

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Кофе — мощный психостимулятор, способный активизировать мозговую деятельность, снизить усталость и повысить двигательную активность. Специалисты рекомендуют пить 1-2 чашки в день. Помимо традиционных добавок, таких как молоко, сливки и сахар, можно экспериментировать с менее привычными сочетаниями.

Например, Белоусов предложил попробовать кофе с кокосовым или несоленым сливочным маслом. Эти ингредиенты добавляют напитку жирные кислоты и витамины А, D, Е и К, делая его полезным для пищеварения. Однако стоит помнить, что такой кофе становится калорийнее и вполне может заменить полноценный завтрак.

Еще одно необычное сочетание — кофе с чесноком и медом. Мед, богатый витаминами С и В, в сочетании с чесноком, природным антисептиком, превращает кофе в мощное противомикробное средство, что особенно полезно при простуде и гриппе.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



