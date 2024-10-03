Врач рассказал о необычных сочетаниях кофе

Кофе часто смешивают с классическими добавками, такими как молоко, сахар или корица. Но задумывались ли вы о том, чтобы попробовать кофе с чесноком, медом или маслом? Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, почему это может быть полезно.
Кофе — мощный психостимулятор, способный активизировать мозговую деятельность, снизить усталость и повысить двигательную активность. Специалисты рекомендуют пить 1-2 чашки в день. Помимо традиционных добавок, таких как молоко, сливки и сахар, можно экспериментировать с менее привычными сочетаниями.
Например, Белоусов предложил попробовать кофе с кокосовым или несоленым сливочным маслом. Эти ингредиенты добавляют напитку жирные кислоты и витамины А, D, Е и К, делая его полезным для пищеварения. Однако стоит помнить, что такой кофе становится калорийнее и вполне может заменить полноценный завтрак.
Еще одно необычное сочетание — кофе с чесноком и медом. Мед, богатый витаминами С и В, в сочетании с чесноком, природным антисептиком, превращает кофе в мощное противомикробное средство, что особенно полезно при простуде и гриппе.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.