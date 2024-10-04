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Как отличить качественные сосиски от некачественных: главные признаки

1:07
Еда

Сосиски не считаются самым полезным продуктом, но отказаться от них непросто. Они удобны, когда нет времени на готовку, отлично сочетаются с любым гарниром — картошкой, макаронами, тушеной капустой или гречкой — и просто многим нравятся на вкус.

Как отличить качественные сосиски от некачественных: главные признаки
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Если все же включать сосиски в рацион, то стоит выбирать только самые качественные. Эксперты поделились основными правилами выбора.

Во-первых, изучайте состав: хорошие сосиски не должны содержать усилителей вкуса, красителей, консервантов и сои. Во-вторых, обращайте внимание на срок годности и условия хранения. В-третьих, оценивайте внешний вид — сосиски должны иметь однородные консистенцию и цвет. Также на этикетке должна присутствовать маркировка ГОСТ или ТУ, что гарантирует качество.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что качественные сосиски с мясом не могут стоить дешево. Это продукт, на котором не следует экономить, если вы хотите сохранить здоровье и получить удовольствие от пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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