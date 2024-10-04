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Уменьшите калорийность пельменей: варианты начинок для здорового питания

Еда

Мы привыкли думать о пельменях как о сочетании теста и мясной начинки, чаще всего из говядины, свинины или птицы. Но пельмени — это не только классический вариант. Это блюдо отлично подходит для кулинарных экспериментов и может стать гораздо полезнее и менее калорийным.

Уменьшите калорийность пельменей: варианты начинок для здорового питания
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Вместо традиционного фарша для начинки можно использовать рыбу, овощи, орехи или даже крупы, советуют шеф-повара. Рыбные пельмени можно приготовить с лососем, форелью, судаком, карпом или креветками, добавив в начинку лук-порей и томатную пасту для дополнительного вкуса.

Овощные пельмени — это тоже отличная альтернатива. Начинка может включать тыкву, цветную капусту с кедровыми орехами или эстрагон. Подойдут и любые другие овощи, отмечают кулинарные эксперты.

Также вкусными и низкокалорийными получатся пельмени с гречкой. Крупу лучше предварительно обжарить с грибами и луком, чтобы придать блюду насыщенный вкус.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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