Украшение стола: рецепт яркой закуски из огурца и болгарских перцев

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Яркая закуска из огурца и болгарских перцев непременно станет украшением стола. Для её приготовления понадобится совсем немного времени и желание. Раскрываем рецепт блюда.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Огурец — 1 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Жёлтый болгарский перец — 1 шт.

Брынза — 150 г

Соевый соус — 1 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Винный уксус — 1 ч.л.

Приготовление:

Нарезать перцы и брынзу средними квадратиками, а огурец — кружочками. В миске смешать соевый соус, уксус и оливковое масло. Залить кусочки огурца и перцев получившимся соусом. Оставить на 30 минут. На красный перец выложить брынзу, затем — огурец, брынзу и жёлтый перец. Закуска готова!