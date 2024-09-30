Украшение стола: рецепт яркой закуски из огурца и болгарских перцев
0:58
Яркая закуска из огурца и болгарских перцев непременно станет украшением стола. Для её приготовления понадобится совсем немного времени и желание. Раскрываем рецепт блюда.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
- Огурец — 1 шт.
- Красный болгарский перец — 1 шт.
- Жёлтый болгарский перец — 1 шт.
- Брынза — 150 г
- Соевый соус — 1 ст.л.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Винный уксус — 1 ч.л.
Приготовление:
- Нарезать перцы и брынзу средними квадратиками, а огурец — кружочками.
- В миске смешать соевый соус, уксус и оливковое масло.
- Залить кусочки огурца и перцев получившимся соусом. Оставить на 30 минут.
- На красный перец выложить брынзу, затем — огурец, брынзу и жёлтый перец. Закуска готова!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру