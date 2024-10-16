Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут

Этот нежный и ароматный кокосово-шоколадный пудинг просто тает во рту. Благодаря сочетанию кокосового молока, сгущёнки и сливок, десерт приобретает особую текстуру и насыщенный вкус, который не забудешь. Приятная сладость и тонкая кокосовая нотка прекрасно сочетаются с кусочками молочного шоколада, которые добавляют пудингу насыщенный, неповторимый акцент. Вы обязательно захотите повторить этот рецепт!
Ингредиенты:
Инструкция:
Когда пудинг застынет, аккуратно извлеките его из формы и украсьте оставшимся шоколадом.
Пу́динг (англ. pudding) — Кремообразные десерты, продаются в супермаркетах под названием «шоколадного», «ванильного», «карамельного» версий подобных блюд.
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