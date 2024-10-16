Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут

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Этот нежный и ароматный кокосово-шоколадный пудинг просто тает во рту. Благодаря сочетанию кокосового молока, сгущёнки и сливок, десерт приобретает особую текстуру и насыщенный вкус, который не забудешь. Приятная сладость и тонкая кокосовая нотка прекрасно сочетаются с кусочками молочного шоколада, которые добавляют пудингу насыщенный, неповторимый акцент. Вы обязательно захотите повторить этот рецепт!

Фото: flickr.com by Ewan Munro, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

400 мл молока

200 мл кокосового молока

200 г сливок

100 г тертого кокоса

395 г сгущенного молока

12 г желатина (без вкуса, бесцветный)

90 г молочного шоколада (нарезанного)

Инструкция:

В блендере смешайте молоко, кокосовое молоко, сливки, тертый кокос и сгущенное молоко. Взбивайте около 1 минуты, пока смесь не станет однородной. Приготовьте желатин согласно инструкции на упаковке, затем добавьте его в блендер. Снова взбивайте до полной интеграции.

Возьмите форму для пудинга, слегка смажьте её маслом. Разложите на дно одну треть нарезанного молочного шоколада. Осторожно влейте кокосовую смесь в форму, постепенно покрывая шоколад. Добавьте ещё одну треть шоколада сверху. Поставьте пудинг в холодильник минимум на 4 часа, пока он не застынет.

Когда пудинг застынет, аккуратно извлеките его из формы и украсьте оставшимся шоколадом.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — Кремообразные десерты, продаются в супермаркетах под названием «шоколадного», «ванильного», «карамельного» версий подобных блюд.



