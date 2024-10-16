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Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут

1:36
Еда

Этот нежный и ароматный кокосово-шоколадный пудинг просто тает во рту. Благодаря сочетанию кокосового молока, сгущёнки и сливок, десерт приобретает особую текстуру и насыщенный вкус, который не забудешь. Приятная сладость и тонкая кокосовая нотка прекрасно сочетаются с кусочками молочного шоколада, которые добавляют пудингу насыщенный, неповторимый акцент. Вы обязательно захотите повторить этот рецепт!

Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут
Фото: flickr.com by Ewan Munro, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 400 мл молока
  • 200 мл кокосового молока
  • 200 г сливок
  • 100 г тертого кокоса
  • 395 г сгущенного молока
  • 12 г желатина (без вкуса, бесцветный)
  • 90 г молочного шоколада (нарезанного)

Инструкция:

  1. В блендере смешайте молоко, кокосовое молоко, сливки, тертый кокос и сгущенное молоко.
  2. Взбивайте около 1 минуты, пока смесь не станет однородной.
  3. Приготовьте желатин согласно инструкции на упаковке, затем добавьте его в блендер.
  4. Снова взбивайте до полной интеграции.
    Возьмите форму для пудинга, слегка смажьте её маслом.
  5. Разложите на дно одну треть нарезанного молочного шоколада.
  6. Осторожно влейте кокосовую смесь в форму, постепенно покрывая шоколад.
  7. Добавьте ещё одну треть шоколада сверху.
  8. Поставьте пудинг в холодильник минимум на 4 часа, пока он не застынет.

Когда пудинг застынет, аккуратно извлеките его из формы и украсьте оставшимся шоколадом.  

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — Кремообразные десерты, продаются в супермаркетах под названием «шоколадного», «ванильного», «карамельного» версий подобных блюд.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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