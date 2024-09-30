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Необычный рецепт булочек из слоёного теста: ваши гости будут в восторге

0:55
Еда

Ингредиенты

  • слоеное тесто — 400 грамм;
  • сливочное масло — 30 грамм;
  • сахар — 25 грамм;
  • яблоки— 2 штуки;
  • грецкие орехи — 75 грамм;
  • яйца — 1 штука;
  • корица — 10 грамм.

Этапы приготовления

  1. Возьмите слоеное тесто, выложите его на стол. Растопите сливочное масло и намажьте им тесто. После этого посыпьте сахаром.
  2. Разрежьте яблоки на 4 части, нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто, посыпьте грецкими орехами, предварительно измельченными. 
  3. Всю заготовку нужно свернуть в рулет и нарезать на кусочки по 7 сантиметров.
  4. Выложите их в форму с пергаментом. Смажьте яйцом, посыпьте корицей.
  5. Теперь отправьте в духовую печь, разогрев ее до 180 градусов, примерно на полчаса.

 

Необычный рецепт булочек из слоёного теста: ваши гости будут в восторге
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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