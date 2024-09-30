Необычный рецепт булочек из слоёного теста: ваши гости будут в восторге
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Ингредиенты
- слоеное тесто — 400 грамм;
- сливочное масло — 30 грамм;
- сахар — 25 грамм;
- яблоки— 2 штуки;
- грецкие орехи — 75 грамм;
- яйца — 1 штука;
- корица — 10 грамм.
Этапы приготовления
- Возьмите слоеное тесто, выложите его на стол. Растопите сливочное масло и намажьте им тесто. После этого посыпьте сахаром.
- Разрежьте яблоки на 4 части, нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто, посыпьте грецкими орехами, предварительно измельченными.
- Всю заготовку нужно свернуть в рулет и нарезать на кусочки по 7 сантиметров.
- Выложите их в форму с пергаментом. Смажьте яйцом, посыпьте корицей.
- Теперь отправьте в духовую печь, разогрев ее до 180 градусов, примерно на полчаса.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0
Уточнения
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру