Необычный рецепт булочек из слоёного теста: ваши гости будут в восторге

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

слоеное тесто — 400 грамм;

сливочное масло — 30 грамм;

сахар — 25 грамм;

яблоки— 2 штуки;

грецкие орехи — 75 грамм;

яйца — 1 штука;

корица — 10 грамм.

Этапы приготовления

Возьмите слоеное тесто, выложите его на стол. Растопите сливочное масло и намажьте им тесто. После этого посыпьте сахаром. Разрежьте яблоки на 4 части, нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто, посыпьте грецкими орехами, предварительно измельченными. Всю заготовку нужно свернуть в рулет и нарезать на кусочки по 7 сантиметров. Выложите их в форму с пергаментом. Смажьте яйцом, посыпьте корицей. Теперь отправьте в духовую печь, разогрев ее до 180 градусов, примерно на полчаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.



Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.



