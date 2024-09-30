Запечённая курица барбекю: у неё получается безумно вкусная румяная корочка

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая курица барбекю — это потрясающий рецепт, который сочетает в себе тушёные овощи, куриные грудки и вкусную корочку барбекю. Вам потребуется глубокое блюдо для приготовления этого блюда в духовке.

Фото: flickr.com by WordRidden, CC BY 2.0

Вот список ингредиентов:

6 куриных грудок

12 молодых картофеля

1 батат

5 морковей

200 г зеленой стручковой фасоли

12 свежих шампиньонов

2 болгарских перца

1 пучок свежего тимьяна

3 ст. л. мёда

200 г томатного кетчупа

200 мл соевого соуса

Чили хлопья по вкусу

1 головка чеснока

1 ч. л. молотого кориандра

1/2 ч. л. куркумы

Соль по вкусу

3 ст. л. вустерширского соуса

1 ч. л. крахмала

Для корочки:

1 ст. л. меда

1 ст. л. соевого соуса

Приготовление:

Почистите и нарежьте овощи крупными кусочками. Нарежьте картофель со шкуркой и выложите его на дно посуды вместе с бататом, морковью, фасолью, чесноком и веточками тимьяна. Уложите на верх слоя шампиньоны. В миске смешайте мед, соевый соус, вустерширский соус, кетчуп, специи и хорошо перемешайте. Обмакните куриные грудки в соус, вылейте оставшийся соус на овощи, затем положите сверху курицу и закройте крышкой. Запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 45 минут или до готовности курицы. Затем оставьте овощи запекаться еще около 30 минут. За 5 минут до готовности выложите курицу на овощи и смажьте их смесью из соевого соуса и меда. Подрумяньте блюдо в режиме гриля еще на 5 минут. Разложите порции на тарелки. Если необходимо, прогрейте оставшийся бульон с крахмалом для загустения соуса, и полейте им курицу и овощи. Приятного аппетита!

Уточнения

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.



Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.



Барбекю́ (англ. и фр. barbecue, сокр. BBQ):



способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.