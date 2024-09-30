Запечённая курица барбекю: у неё получается безумно вкусная румяная корочка

Запечённая курица барбекю — это потрясающий рецепт, который сочетает в себе тушёные овощи, куриные грудки и вкусную корочку барбекю. Вам потребуется глубокое блюдо для приготовления этого блюда в духовке.
Фото: flickr.com by WordRidden, CC BY 2.0
Вот список ингредиентов:
6 куриных грудок
12 молодых картофеля
1 батат
5 морковей
200 г зеленой стручковой фасоли
12 свежих шампиньонов
2 болгарских перца
1 пучок свежего тимьяна
3 ст. л. мёда
200 г томатного кетчупа
200 мл соевого соуса
Чили хлопья по вкусу
1 головка чеснока
1 ч. л. молотого кориандра
1/2 ч. л. куркумы
Соль по вкусу
3 ст. л. вустерширского соуса
1 ч. л. крахмала
Для корочки:
1 ст. л. меда
1 ст. л. соевого соуса
Приготовление:
Почистите и нарежьте овощи крупными кусочками. Нарежьте картофель со шкуркой и выложите его на дно посуды вместе с бататом, морковью, фасолью, чесноком и веточками тимьяна. Уложите на верх слоя шампиньоны.
В миске смешайте мед, соевый соус, вустерширский соус, кетчуп, специи и хорошо перемешайте.
Обмакните куриные грудки в соус, вылейте оставшийся соус на овощи, затем положите сверху курицу и закройте крышкой.
Запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 45 минут или до готовности курицы. Затем оставьте овощи запекаться еще около 30 минут.
За 5 минут до готовности выложите курицу на овощи и смажьте их смесью из соевого соуса и меда. Подрумяньте блюдо в режиме гриля еще на 5 минут.
Разложите порции на тарелки. Если необходимо, прогрейте оставшийся бульон с крахмалом для загустения соуса, и полейте им курицу и овощи. Приятного аппетита!
Уточнения
Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.