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Запечённая курица барбекю: у неё получается безумно вкусная румяная корочка

2:09
Еда

Запечённая курица барбекю — это потрясающий рецепт, который сочетает в себе тушёные овощи, куриные грудки и вкусную корочку барбекю. Вам потребуется глубокое блюдо для приготовления этого блюда в духовке.

Запечённая курица барбекю: у неё получается безумно вкусная румяная корочка
Фото: flickr.com by WordRidden, CC BY 2.0

Вот список ингредиентов:

  • 6 куриных грудок
  • 12 молодых картофеля
  • 1 батат
  • 5 морковей
  • 200 г зеленой стручковой фасоли
  • 12 свежих шампиньонов
  • 2 болгарских перца
  • 1 пучок свежего тимьяна
  • 3 ст. л. мёда
  • 200 г томатного кетчупа
  • 200 мл соевого соуса
  • Чили хлопья по вкусу
  • 1 головка чеснока
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 1/2 ч. л. куркумы
  • Соль по вкусу
  • 3 ст. л. вустерширского соуса
  • 1 ч. л. крахмала

Для корочки:

  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. соевого соуса

Приготовление:

  1. Почистите и нарежьте овощи крупными кусочками. Нарежьте картофель со шкуркой и выложите его на дно посуды вместе с бататом, морковью, фасолью, чесноком и веточками тимьяна. Уложите на верх слоя шампиньоны.
  2. В миске смешайте мед, соевый соус, вустерширский соус, кетчуп, специи и хорошо перемешайте.
  3. Обмакните куриные грудки в соус, вылейте оставшийся соус на овощи, затем положите сверху курицу и закройте крышкой.
  4. Запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 45 минут или до готовности курицы. Затем оставьте овощи запекаться еще около 30 минут.
  5. За 5 минут до готовности выложите курицу на овощи и смажьте их смесью из соевого соуса и меда. Подрумяньте блюдо в режиме гриля еще на 5 минут.
  6. Разложите порции на тарелки. Если необходимо, прогрейте оставшийся бульон с крахмалом для загустения соуса, и полейте им курицу и овощи. Приятного аппетита!

Уточнения

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. 

Барбекю́ (англ. и фр. barbecue, сокр. BBQ):

  • способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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