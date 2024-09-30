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Борщ кубанский с кабачками: оригинальное, насыщенное и вкусное первое блюдо

1:47
Еда

Этот ароматный и сытный борщ с летними нотками станет прекрасным дополнением к любому столу. Такой прекрасный обед по достоинству оценит вся семья!

Борщ кубанский с кабачками: оригинальное, насыщенное и вкусное первое блюдо
Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM

Вот список ингредиентов:

  • 700 г говяжьих ребер
  • 1/4 кочана белокочанной капусты
  • 4 картофелины
  • 2 свеклы
  • 2 помидора
  • 1/2 молодого кабачка
  • 1 морковь
  • 1 банка красной консервированной фасоли
  • 1 лук репчатый
  • 3 ст. л. растительного масла для обжаривания
  • 20 г сливочного масла
  • 3 лавровых листа
  • соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Первым шагом нужно приготовить говяжий бульон. Мясо было вымыть и залить холодной водой (около 3 литров), довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить около 1,5-2 часов.
  2. В это время лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке. Они обжариваются на растительном масле до золотистости.
  3. Свеклу также натереть на тёрке и обжарить на сливочном масле вместе с небольшим количеством растительного масла.
  4. Помидоры очистить и измельчить в блендере.
  5. Капусту нарезать, картофель и кабачок — также нарезать кубиками.
  6. Когда бульон закипит, в него добавить капусту и картофель, затем лавровый лист, перец горошком.
  7. После 10-15 минут варки добавить кабачки, через 3 минуты — обжаренные морковь с луком и свеклу.
  8. Фасоль промыть и также добавить в кастрюлю.
  9. Лавровый лист вытащите из кастрюли перед подачей. Борщ готов. Подавать с сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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