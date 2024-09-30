Борщ кубанский с кабачками: оригинальное, насыщенное и вкусное первое блюдо
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Этот ароматный и сытный борщ с летними нотками станет прекрасным дополнением к любому столу. Такой прекрасный обед по достоинству оценит вся семья!
Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM
Вот список ингредиентов:
- 700 г говяжьих ребер
- 1/4 кочана белокочанной капусты
- 4 картофелины
- 2 свеклы
- 2 помидора
- 1/2 молодого кабачка
- 1 морковь
- 1 банка красной консервированной фасоли
- 1 лук репчатый
- 3 ст. л. растительного масла для обжаривания
- 20 г сливочного масла
- 3 лавровых листа
- соль и чёрный перец по вкусу
Приготовление
- Первым шагом нужно приготовить говяжий бульон. Мясо было вымыть и залить холодной водой (около 3 литров), довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить около 1,5-2 часов.
- В это время лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке. Они обжариваются на растительном масле до золотистости.
- Свеклу также натереть на тёрке и обжарить на сливочном масле вместе с небольшим количеством растительного масла.
- Помидоры очистить и измельчить в блендере.
- Капусту нарезать, картофель и кабачок — также нарезать кубиками.
- Когда бульон закипит, в него добавить капусту и картофель, затем лавровый лист, перец горошком.
- После 10-15 минут варки добавить кабачки, через 3 минуты — обжаренные морковь с луком и свеклу.
- Фасоль промыть и также добавить в кастрюлю.
- Лавровый лист вытащите из кастрюли перед подачей. Борщ готов. Подавать с сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру