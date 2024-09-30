Борщ кубанский с кабачками: оригинальное, насыщенное и вкусное первое блюдо

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот ароматный и сытный борщ с летними нотками станет прекрасным дополнением к любому столу. Такой прекрасный обед по достоинству оценит вся семья!

Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM

Вот список ингредиентов:

700 г говяжьих ребер

1/4 кочана белокочанной капусты

4 картофелины

2 свеклы

2 помидора

1/2 молодого кабачка

1 морковь

1 банка красной консервированной фасоли

1 лук репчатый

3 ст. л. растительного масла для обжаривания

20 г сливочного масла

3 лавровых листа

соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

Первым шагом нужно приготовить говяжий бульон. Мясо было вымыть и залить холодной водой (около 3 литров), довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить около 1,5-2 часов. В это время лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке. Они обжариваются на растительном масле до золотистости. Свеклу также натереть на тёрке и обжарить на сливочном масле вместе с небольшим количеством растительного масла. Помидоры очистить и измельчить в блендере. Капусту нарезать, картофель и кабачок — также нарезать кубиками. Когда бульон закипит, в него добавить капусту и картофель, затем лавровый лист, перец горошком. После 10-15 минут варки добавить кабачки, через 3 минуты — обжаренные морковь с луком и свеклу. Фасоль промыть и также добавить в кастрюлю. Лавровый лист вытащите из кастрюли перед подачей. Борщ готов. Подавать с сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.





Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

