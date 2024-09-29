Острые маринованные огурцы: за пикантность здесь отвечают острый перчик и семена горчицы

Эти острые маринованные огурцы станут отличной закуской на зиму к вашему столу благодаря сочетанию острого перца, насыщенной уксусной эссенции и семян горчицы. Любителям остренького должно понравиться!
Ингредиенты:
Приготовление:
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.
Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
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