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Острые маринованные огурцы: за пикантность здесь отвечают острый перчик и семена горчицы

1:25
Еда

Эти острые маринованные огурцы станут отличной закуской на зиму к вашему столу благодаря сочетанию острого перца, насыщенной уксусной эссенции и семян горчицы. Любителям остренького должно понравиться!

Острые маринованные огурцы: за пикантность здесь отвечают острый перчик и семена горчицы
Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • красный острый перец — 1 шт.;
  • розмарин — 4 веточки;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксусная эссенция — 2 ч. л.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • семена горчицы — 1 ч. л.;
  • чёрный перец горошком — 6 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.

Приготовление:

  1. Разрежьте лук на половинки и положите их в банки объёмом 1 литр.
  2. Добавьте розмарин, семена горчицы, чёрный перец горошком и лавровый лист в каждую банку.
  3. Положите огурцы в банки, оставляя между ними минимальное количество свободного пространства.
  4. Смешайте сахар и соль и равномерно распределите смесь по банкам.
  5. Залейте кипятком и стерилизуйте в течение 15 минут, поместив банки в кастрюлю с кипящей водой.
  6. Добавьте по 10 мл уксусной эссенции в каждую банку и закрутите крышки.
  7. Переверните банки, дайте им остыть и храните в прохладном месте.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования. 

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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