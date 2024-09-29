Острые маринованные огурцы: за пикантность здесь отвечают острый перчик и семена горчицы

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти острые маринованные огурцы станут отличной закуской на зиму к вашему столу благодаря сочетанию острого перца, насыщенной уксусной эссенции и семян горчицы. Любителям остренького должно понравиться!

Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

вода — 1 л;

репчатый лук — 1 шт.;

красный острый перец — 1 шт.;

розмарин — 4 веточки;

сахар — 2 ст. л.;

уксусная эссенция — 2 ч. л.;

соль — 0,5 ст. л.;

семена горчицы — 1 ч. л.;

чёрный перец горошком — 6 шт.;

лавровый лист — 2 шт.

Приготовление:

Разрежьте лук на половинки и положите их в банки объёмом 1 литр. Добавьте розмарин, семена горчицы, чёрный перец горошком и лавровый лист в каждую банку. Положите огурцы в банки, оставляя между ними минимальное количество свободного пространства. Смешайте сахар и соль и равномерно распределите смесь по банкам. Залейте кипятком и стерилизуйте в течение 15 минут, поместив банки в кастрюлю с кипящей водой. Добавьте по 10 мл уксусной эссенции в каждую банку и закрутите крышки. Переверните банки, дайте им остыть и храните в прохладном месте.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.



Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.



