Готовим котлеты из капусты и гречки на ужин
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Котлеты из капусты и гречки станут превосходным блюдом для ужина. Приготовить их довольно просто. Раскрываем рецепт котлет.
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Ингредиенты:
- Гречневая крупа — 200 г
- Капуста — 200 г
- Репчатый лук — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3 ст.л.
- Подсолнечное масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварить гречневую крупу в подсоленной воде.
- Нарезать лук маленькими кубиками.
- Налить на сковороду 1 столовую ложку масла. Обжарить лук.
- Нарезать капусту соломкой. Отварить её.
- В миске смешать гречневую кашу, капусту, яйцо, муку, лук, соль и перец. Сформировать котлеты.
- Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Положить на неё котлеты.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!
Уточнения
Котле́та — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру