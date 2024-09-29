Готовим котлеты из капусты и гречки на ужин

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Котлеты из капусты и гречки станут превосходным блюдом для ужина. Приготовить их довольно просто. Раскрываем рецепт котлет.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 200 г

Капуста — 200 г

Репчатый лук — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст.л.

Подсолнечное масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Отварить гречневую крупу в подсоленной воде. Нарезать лук маленькими кубиками. Налить на сковороду 1 столовую ложку масла. Обжарить лук. Нарезать капусту соломкой. Отварить её. В миске смешать гречневую кашу, капусту, яйцо, муку, лук, соль и перец. Сформировать котлеты. Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Положить на неё котлеты. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

