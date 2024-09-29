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Готовим котлеты из капусты и гречки на ужин

1:06
Еда

Котлеты из капусты и гречки станут превосходным блюдом для ужина. Приготовить их довольно просто. Раскрываем рецепт котлет.

Готовим котлеты из капусты и гречки на ужин
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа — 200 г
  • Капуста — 200 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить гречневую крупу в подсоленной воде.
  2. Нарезать лук маленькими кубиками. 
  3. Налить на сковороду 1 столовую ложку масла. Обжарить лук.
  4. Нарезать капусту соломкой. Отварить её.
  5. В миске смешать гречневую кашу, капусту, яйцо, муку, лук, соль и перец. Сформировать котлеты.
  6. Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Положить на неё котлеты.
  7. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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