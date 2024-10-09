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Средиземноморская диета занимает первое место в рейтингах пятый год подряд

2:38
Еда

Важно отметить, что не существует единого образца средиземноморской диеты. Например, привычки в питании в Греции отличаются от итальянских или испанских. Тем не менее, общие принципы делают средиземноморскую диету не просто набором правил, а стиль жизни, способствующий здоровью и хорошему самочувствию. Простое исключение обработанных продуктов и выбор продуктов, богатых клетчаткой и питательными веществами, может помочь сбросить лишний вес.

Средиземноморская диета занимает первое место в рейтингах пятый год подряд
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info

Основные принципы средиземноморской диеты:
Рацион изобилует овощами, фруктами, цельнозерновыми, орехами, бобовыми (такими как фасоль, чечевица, горох и нут) и оливковым маслом.
Рекомендуется употребление рыбы как минимум несколько раз в неделю, а также птицы, яиц и молочных продуктов в умеренных количествах.
Сильно ограничиваются обработанные продукты, добавленный сахар и красное мясо.
Упражнения также важны: как минимум два с половиной часа физической активности в неделю, включая силовые тренировки, такие как прогулки или садоводство.
Эта диета естественным образом насыщена противовоспалительными антиоксидантами, в том числе в умеренных количествах красным вином. Хотя вино не является обязательным элементом диеты, многие придерживающиеся ее обычно потребляют по 5 унций для женщин и 10 унций для мужчин.

Преимущества:

Средиземноморская диета является сбалансированной и питательной, предлагая разнообразие вкусных и сытных продуктов. По данным опубликованным в Британском журнале фармакологии, многочисленные исследования подтверждают ее эффективность в улучшении состояния при метаболическом синдроме, диабете 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и некоторых видах рака.

Недостатки:

Некоторые могут быть разочарованы отсутствием четких рекомендаций по порциям, калорийности и составу блюд. Также средиземноморская диета может быть дорогой, однако, чтобы снизить затраты, можно выбирать сезонные продукты, крупы оптом и консервированную фасоль.

Она, как правило, требует готовки, поэтому тем, кто предпочитает более структурированный подход, стоит обратиться к дипломированному диетологу для разработки персонализированного плана питания. Также доступны различные услуги доставки, кулинарные книги и онлайн-ресурсы для поддержки этого плана.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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