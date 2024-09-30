Рецепт нежных и очень вкусных сырных кексов с зелёным луком
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Сырные кексы с зелёным луком станут превосходным угощением для стола. Кроме того, их можно довольно быстро приготовить. Раскрываем рецепт блюда.
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Ингредиенты:
- Плавленые сырки — 200 г
- Мука — 4 ст.л.
- Яйцо — 2 шт.
- Сметана — 5 ст.л.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Сливочное масло — 20 г
- Зелёный лук — по вкусу
- Сахар — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- В миске смешать плавленые сырки, яйца, соль, сахар и сметану.
- Просеять в миску муку и разрыхлитель. Перемешать.
- Мелко нарезать зелёный лук. Смешать его в тестом.
- Смазать формочки для кексов сливочным маслом. Заполнить их тестом.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру