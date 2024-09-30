Рецепт нежных и очень вкусных сырных кексов с зелёным луком

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные кексы с зелёным луком станут превосходным угощением для стола. Кроме того, их можно довольно быстро приготовить. Раскрываем рецепт блюда.

Фото: freepik.com by suksao, PDM

Ингредиенты:

Плавленые сырки — 200 г

Мука — 4 ст.л.

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 5 ст.л.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Сливочное масло — 20 г

Зелёный лук — по вкусу

Сахар — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

В миске смешать плавленые сырки, яйца, соль, сахар и сметану. Просеять в миску муку и разрыхлитель. Перемешать. Мелко нарезать зелёный лук. Смешать его в тестом. Смазать формочки для кексов сливочным маслом. Заполнить их тестом. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Приятного аппетита!