Готовим кабачки с грибами, плавленым сыром и помидором

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски — жареных кабачков с грибами, плавленым сыром и помидором. Рассказываем, как их приготовить.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.
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Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.