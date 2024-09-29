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Готовим кабачки с грибами, плавленым сыром и помидором

1:01
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски — жареных кабачков с грибами, плавленым сыром и помидором. Рассказываем, как их приготовить.

Готовим кабачки с грибами, плавленым сыром и помидором
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

  • Кабачок — 350 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Плавленый сыр — 80 г
  • Петрушка — 2 веточки
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать помидор и шампиньоны маленькими кубиками, а кабачок — кружочками.
  2. Налить на сковороду подсолнечное масло. Посолить кабачки и обжарить их.
  3. Нашинковать петрушку.
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. Обжарить на сковороде шампиньоны с сыром, солью и чесноком.
  6. В миске смешать помидоры, шампиньоны и петрушку.
  7. Выложить на каждый кружочек кабачка получившуюся начинку. Блюдо готово!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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