Готовим кабачки с грибами, плавленым сыром и помидором

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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски — жареных кабачков с грибами, плавленым сыром и помидором. Рассказываем, как их приготовить.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 350 г

Шампиньоны — 250 г

Помидор — 1 шт.

Плавленый сыр — 80 г

Петрушка — 2 веточки

Чеснок — 3 зубчика

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать помидор и шампиньоны маленькими кубиками, а кабачок — кружочками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Посолить кабачки и обжарить их. Нашинковать петрушку. Пропустить чеснок через пресс. Обжарить на сковороде шампиньоны с сыром, солью и чесноком. В миске смешать помидоры, шампиньоны и петрушку. Выложить на каждый кружочек кабачка получившуюся начинку. Блюдо готово!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.

