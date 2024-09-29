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Лайфхаки для потрясающих рубленых котлет: готовим на ура каждый раз

2:11
Еда

Рубленые котлеты — это одно из самых универсальных и простых в приготовлении блюд. Их можно подавать как основное блюдо с гарниром, использовать в бургерах или сэндвичах. Главное — знать несколько секретов, чтобы приготовить котлеты идеальной консистенции и вкуса.

Лайфхаки для потрясающих рубленых котлет: готовим на ура каждый раз
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Выбор мяса

Основа хороших котлет — качественное и правильно подобранное мясо. Лучше всего использовать говядину или смесь говядины и свинины. Идеальное соотношение — 70% говядины и 30% свинины. Такое сочетание обеспечит котлетам сочность и насыщенный мясной вкус.

Подготовка фарша

Мясо нужно очень тщательно перемолоть, чтобы получился однородный фарш без крупных кусочков. Это поможет котлетам держать форму при обжарке. Также в фарш следует добавить яйцо, панировочные сухари, мелко нарубленный лук, чеснок, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Формирование и обжарка котлет

Сформировать из фарша аккуратные округлые котлеты, слегка обмять их ладонями, чтобы они держали форму. Обжаривать котлеты нужно на разогретой сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Особенности приготовления

Важно не пережаривать котлеты, иначе они будут суховатыми. Также не рекомендуется сразу накрывать сковороду крышкой, так как это может испортить форму котлет. Обжаривать их лучше партиями, не загружая сковороду.

После обжарки котлеты можно доготовить в духовке при температуре 180°C в течение 10-15 минут. Это позволит им пропечься внутри.

Подача и хранение

Домашние рубленые котлеты подают с любым гарниром — картофельным пюре, макаронами, овощами. Можно дополнить блюдо зеленью, кетчупом или другими соусами.

Готовые котлеты хорошо хранятся в холодильнике до 3 дней. Их также можно заморозить и использовать по мере необходимости.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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