Запечённые кабачки с сыром: потрясающе нежные и хрустящие одновременно

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые кабачки с сыром — это вкусное и полезное блюдо, которое может служить как вкусным гарниром, так и замечательной закуской. Нежные и хрустящие кабачки прекрасно дополнят рацион тех, кто следит за фигурой и предпочитает избегать жареной пищи. Тонко нарезанные кабачки могут стать отличным вариантом для детского полдника, если дополнить их ароматным сметанным соусом с зеленью.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Ингредиенты:

2 кабачка;

2 столовые ложки твёрдого сыра;

1 чайная ложка специй (например, прованских трав);

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка растительного масла;

чёрный перец по вкусу;

петрушка по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте и обсушите кабачки. Разрежьте кабачки вдоль на четыре части. В отдельной миске смешайте специи, соль и молотый перец. Обваляйте каждую часть кабачка в смеси специй. Застелите противень пергаментной бумагой, смажьте его оливковым или растительным маслом и выложите кабачки. Отправьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Натрите сыр на мелкой тёрке. Достаньте кабачки из духовки, посыпьте их тёртым сыром и отправьте обратно в духовку под гриль на 2-3 минуты, чтобы образовалась золотистая корочка. Переложите готовые кабачки на тарелку, при желании посыпьте рубленой зеленью и сразу подавайте. Идеально подходят чесночный или сметанный соусы с зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

