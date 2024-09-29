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Запечённые кабачки с сыром: потрясающе нежные и хрустящие одновременно

1:38
Еда

Запечённые кабачки с сыром — это вкусное и полезное блюдо, которое может служить как вкусным гарниром, так и замечательной закуской. Нежные и хрустящие кабачки прекрасно дополнят рацион тех, кто следит за фигурой и предпочитает избегать жареной пищи. Тонко нарезанные кабачки могут стать отличным вариантом для детского полдника, если дополнить их ароматным сметанным соусом с зеленью.

Запечённые кабачки с сыром: потрясающе нежные и хрустящие одновременно
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 2 столовые ложки твёрдого сыра;
  • 1 чайная ложка специй (например, прованских трав);
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • чёрный перец по вкусу;
  • петрушка по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и обсушите кабачки.
  2. Разрежьте кабачки вдоль на четыре части.
  3. В отдельной миске смешайте специи, соль и молотый перец.
  4. Обваляйте каждую часть кабачка в смеси специй.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой, смажьте его оливковым или растительным маслом и выложите кабачки.
  6. Отправьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  7. Натрите сыр на мелкой тёрке.
  8. Достаньте кабачки из духовки, посыпьте их тёртым сыром и отправьте обратно в духовку под гриль на 2-3 минуты, чтобы образовалась золотистая корочка.
  9. Переложите готовые кабачки на тарелку, при желании посыпьте рубленой зеленью и сразу подавайте. Идеально подходят чесночный или сметанный соусы с зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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