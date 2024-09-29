Запечённые кабачки с сыром: потрясающе нежные и хрустящие одновременно

Запечённые кабачки с сыром — это вкусное и полезное блюдо, которое может служить как вкусным гарниром, так и замечательной закуской. Нежные и хрустящие кабачки прекрасно дополнят рацион тех, кто следит за фигурой и предпочитает избегать жареной пищи. Тонко нарезанные кабачки могут стать отличным вариантом для детского полдника, если дополнить их ароматным сметанным соусом с зеленью.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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