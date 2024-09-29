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Ни за что не догадаетесь, из чего оно сделано: варим необычное варенье из огурцов

1:01
Еда

Варенье из огурцов — оригинальный десерт, который можно приготовить из огурцов, сахара, лимонного сока и листьев мяты. Те, кого вы будете угощать этим уникальным вареньем, вряд ли догадаются, из чего оно сварено!

Ни за что не догадаетесь, из чего оно сделано: варим необычное варенье из огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Для приготовления варенья из огурцов которого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • огурцы — 500 г;
  • сахар — 300 г;
  • лимонный сок — 100 мл;
  • листья мяты перечной — горсть.

Процесс приготовления:

  1. Очистите огурцы от семян и кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Переложите огурцы в кастрюлю, добавьте сахар и оставьте на 10 минут.
  3. Поставьте кастрюлю на огонь и варите огурцы в течение 20 минут на среднем огне.
  4. Добавьте мякоть лимона (без кожуры и косточек) и продолжайте варить ещё 20 минут.
  5. Варенье готово, разлейте его по красивым банкам или подавайте на стол в охлаждённом виде в десертных тарелках.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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