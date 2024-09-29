Ни за что не догадаетесь, из чего оно сделано: варим необычное варенье из огурцов

Варенье из огурцов — оригинальный десерт, который можно приготовить из огурцов, сахара, лимонного сока и листьев мяты. Те, кого вы будете угощать этим уникальным вареньем, вряд ли догадаются, из чего оно сварено!
Для приготовления варенья из огурцов которого вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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