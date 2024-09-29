Смешайте вяленые помидоры, свежие листья базилика, чеснок, кедровые орешки (или грецкие орехи), тертый сыр пармезан и оливковое масло. Этот ароматный песто хорошо сочетается с пастой, бутербродами или в качестве начинки к курице или рыбе на гриле.
Смешайте свежий шпинат, поджаренные грецкие орехи, чеснок, сыр пармезан, сок лимонного сока и оливковое масло. Этот песто имеет ярко-зеленый цвет и его можно использовать в качестве намазки, соуса к пасте или добавлять в салаты.
Смешайте листья кинзы, жареный арахис (или миндаль), чеснок, цедру лайма, сок лайма, щепотку хлопьев красного перца (по желанию) и оливковое масло.
Этот пикантный песто отлично подходит к тако, креветкам на гриле или в качестве соуса с чипсами из тортильи.
Смешайте рукколу, жареные фисташки, чеснок, тертый сыр, сок лимонного сока и оливковое масло.
Используйте соус на пицце, жареных овощах или в кускусе.
Обжарьте красный болгарский перец, затем удалите кожицу и семена.
Смешайте жареный перец со свежим базиликом, поджаренным миндалем, чесноком, тертым сыром пармезан и оливковым маслом.
Этот песто вкусен на брускетте, мясе на гриле или в качестве соуса для хлебных палочек.
Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.
Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.