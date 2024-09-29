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Идеи приготовления соуса песто: попробуйте необычные варианты

1:43
Еда

Песто из вяленых томатов

Смешайте вяленые помидоры, свежие листья базилика, чеснок, кедровые орешки (или грецкие орехи), тертый сыр пармезан и оливковое масло. Этот ароматный песто хорошо сочетается с пастой, бутербродами или в качестве начинки к курице или рыбе на гриле.

Идеи приготовления соуса песто: попробуйте необычные варианты
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, CC BY-SA 3.0

Песто из шпината и грецких орехов

Смешайте свежий шпинат, поджаренные грецкие орехи, чеснок, сыр пармезан, сок лимонного сока и оливковое масло. Этот песто имеет ярко-зеленый цвет и его можно использовать в качестве намазки, соуса к пасте или добавлять в салаты.

Песто из кинзы и лайма

Смешайте листья кинзы, жареный арахис (или миндаль), чеснок, цедру лайма, сок лайма, щепотку хлопьев красного перца (по желанию) и оливковое масло.

Этот пикантный песто отлично подходит к тако, креветкам на гриле или в качестве соуса с чипсами из тортильи.

Песто из рукколы и фисташек

Смешайте рукколу, жареные фисташки, чеснок, тертый сыр, сок лимонного сока и оливковое масло.

Используйте соус на пицце, жареных овощах или в кускусе.

Песто из жареного красного перца

Обжарьте красный болгарский перец, затем удалите кожицу и семена.

Смешайте жареный перец со свежим базиликом, поджаренным миндалем, чесноком, тертым сыром пармезан и оливковым маслом.

Этот песто вкусен на брускетте, мясе на гриле или в качестве соуса для хлебных палочек.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.

Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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