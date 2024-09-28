Украшение стола: рецепт восхитительной закуски из свёклы и авокадо

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной закуски из свёклы и авокадо. Кроме того, она станет украшением стола. Рассказываем, как приготовить угощение.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

Ингредиенты:

Свёкла — 3 шт.

Авокадо — 1 шт.

Сметана 20% — 5 ст.л.

Петрушка — 3 веточки

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить свёклу. Нарезать её кружочками. Нашинковать петрушку. Нарезать авокадо средними кусочками, а затем измельчить в пюре. В миске соединить пюре из авокадо, петрушку, сметану и соль. Перемешать. Положить между свекольными кружочками получившуюся массу. Приятного аппетита!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская — вечнозелёное плодовое растение.



Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

