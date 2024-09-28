Украшение стола: рецепт восхитительной закуски из свёклы и авокадо

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной закуски из свёклы и авокадо. Кроме того, она станет украшением стола. Рассказываем, как приготовить угощение.
Авока́до или Персе́я америка́нская — вечнозелёное плодовое растение.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.