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Как приготовить картофель в два раза быстрее: методы и полезные советы

1:08
Еда

Если вы предпочитаете картофель в качестве гарнира, стоит знать несколько хитростей, чтобы ускорить процесс его варки.

Как приготовить картофель в два раза быстрее: методы и полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, PDM

Один из вариантов — использование микроволновой печи. В этом случае картофель варится в кожуре: его нужно хорошо промыть, смазать растительным маслом и поставить в микроволновку на максимальную мощность примерно на пять минут.

Но есть и другой метод, позволяющий приготовить картофель так, чтобы он оставался нежным и вкусным.

Чтобы сократить время варки картофеля, лучше нарезать его на небольшие кубики. Это особенно полезно, если вы планируете готовить картофельное пюре. Если картофель будет самостоятельным гарниром, достаточно разрезать его пополам.

После этого положите картофель в кастрюлю, добавьте немного воды — ровно столько, чтобы она покрывала кусочки, и не забудьте посолить. Доведите воду до кипения, затем добавьте сливочное масло. Накройте кастрюлю крышкой и доведите картофель до готовности. Обычно этот процесс занимает от 10 до 15 минут.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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