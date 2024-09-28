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Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам

1:58
Еда

Этот рецепт домашнего кетчупа из кабачков - отличный способ использовать кабачки и сделать вкусную заготовку на зиму. Вместо свежих помидоров в рецепте используется томатная паста, что делает соус необычным и интересным.

Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

  • кабачки — 1,5 кг;
  • репчатый лук — 500 г;
  • сахар — 200-240 г;
  • соль — 1,5-2 ст. ложки;
  • томатная паста — 500 г;
  • молотая паприка — 0,5-1 ч. ложка;
  • молотый чёрный перец — 0,5 ч. ложки;
  • чеснок — 3-5 зубчиков;
  • дополнительные специи (по желанию): молотая корица — 1-2 щепотки, молотый кориандр — 0,5 ч. ложки.

Приготовление:

  1. Натрите кабачки вместе со шкуркой на крупной тёрке или мелко нарежьте. Порубите лук ножом. Выложите овощи в кастрюлю.
  2. Всыпьте сахар и соль. Оставьте под крышкой на полчаса при комнатной температуре, чтобы овощи дали сок. Если сомневаетесь в количестве сахара и соли, положите сперва не весь объём. Потом можно добавить их по своему вкусу.
  3. Доведите до кипения и проварите массу около 30 минут. Добавьте томатную пасту, паприку и чёрный перец. Если хотите, всыпьте немного корицы.
  4. Перемешайте и готовьте 20 минут после повторного закипания.
  5. Пюрируйте погружным блендером.
  6. Добавьте измельчённый чеснок и, по желанию, кориандр. Проварите всё ещё полчаса.
  7. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните и накройте полотенцем или чем-то другим.

Когда кетчуп из кабачков остынет, перенесите его на хранение в холодное место.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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