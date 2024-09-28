Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт домашнего кетчупа из кабачков - отличный способ использовать кабачки и сделать вкусную заготовку на зиму. Вместо свежих помидоров в рецепте используется томатная паста, что делает соус необычным и интересным.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

кабачки — 1,5 кг;

репчатый лук — 500 г;

сахар — 200-240 г;

соль — 1,5-2 ст. ложки;

томатная паста — 500 г;

молотая паприка — 0,5-1 ч. ложка;

молотый чёрный перец — 0,5 ч. ложки;

чеснок — 3-5 зубчиков;

дополнительные специи (по желанию): молотая корица — 1-2 щепотки, молотый кориандр — 0,5 ч. ложки.

Приготовление:

Натрите кабачки вместе со шкуркой на крупной тёрке или мелко нарежьте. Порубите лук ножом. Выложите овощи в кастрюлю. Всыпьте сахар и соль. Оставьте под крышкой на полчаса при комнатной температуре, чтобы овощи дали сок. Если сомневаетесь в количестве сахара и соли, положите сперва не весь объём. Потом можно добавить их по своему вкусу. Доведите до кипения и проварите массу около 30 минут. Добавьте томатную пасту, паприку и чёрный перец. Если хотите, всыпьте немного корицы. Перемешайте и готовьте 20 минут после повторного закипания. Пюрируйте погружным блендером. Добавьте измельчённый чеснок и, по желанию, кориандр. Проварите всё ещё полчаса. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните и накройте полотенцем или чем-то другим.

Когда кетчуп из кабачков остынет, перенесите его на хранение в холодное место.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).



Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

