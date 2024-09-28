Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам

Этот рецепт домашнего кетчупа из кабачков - отличный способ использовать кабачки и сделать вкусную заготовку на зиму. Вместо свежих помидоров в рецепте используется томатная паста, что делает соус необычным и интересным.
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Ингредиенты:
кабачки — 1,5 кг;
репчатый лук — 500 г;
сахар — 200-240 г;
соль — 1,5-2 ст. ложки;
томатная паста — 500 г;
молотая паприка — 0,5-1 ч. ложка;
молотый чёрный перец — 0,5 ч. ложки;
чеснок — 3-5 зубчиков;
дополнительные специи (по желанию): молотая корица — 1-2 щепотки, молотый кориандр — 0,5 ч. ложки.
Приготовление:
Натрите кабачки вместе со шкуркой на крупной тёрке или мелко нарежьте. Порубите лук ножом. Выложите овощи в кастрюлю.
Всыпьте сахар и соль. Оставьте под крышкой на полчаса при комнатной температуре, чтобы овощи дали сок. Если сомневаетесь в количестве сахара и соли, положите сперва не весь объём. Потом можно добавить их по своему вкусу.
Доведите до кипения и проварите массу около 30 минут. Добавьте томатную пасту, паприку и чёрный перец. Если хотите, всыпьте немного корицы.
Перемешайте и готовьте 20 минут после повторного закипания.
Пюрируйте погружным блендером.
Добавьте измельчённый чеснок и, по желанию, кориандр. Проварите всё ещё полчаса.
Разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните и накройте полотенцем или чем-то другим.
Когда кетчуп из кабачков остынет, перенесите его на хранение в холодное место.
Уточнения
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.