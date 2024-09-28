Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной

Как придать восхитительный вкус крупам: кулинарные советы

Как вкусно приготовить гарниры из круп
1:24
Еда

Варка в бульоне

Вместо того, чтобы использовать простую воду, подумайте о том, чтобы готовить крупы в овощном, курином или говяжьем бульоне. Они впитают ароматную жидкость, что сделает их вкуснее. Вы также можете добавить бульонный кубик в воду для приготовления пищи для мгновенного усиления вкуса.

Как вкусно приготовить гарниры из круп
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

Соте с овощами

Обжаривание овощей, таких как лук, болгарский перец, грибы, в небольшом количестве масла перед добавлением приготовленной крупы может придать восхитительный вкус.

Посыпьте сыром

Тертый сыр — проверенный способ сделать крупы более вкусными. Будь то пармезан, чеддер, фета или другой продукт, щедрая посыпка поверх гарнира добавляет сливочный вкус.

Добавьте орехи или семечки

Поджаренные орехи или семечки, такие как нарезанный миндаль, кедровые орехи или семена кунжута, придают восхитительный хруст и ореховый вкус.

Вы можете либо поджарить их на сухой сковороде, либо купить предварительно поджаренные сорта для удобства.

Свежая зелень

Измельченные травы отлично подходят для придания свежести вашим зернам. Такие травы, как базилик, кинза, петрушка или укроп, можно добавить непосредственно перед подачей на стол.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.
 

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Как вкусно приготовить гарниры из круп
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.