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Никаких слёз: эти простые способы помогут нарезать лук и не заплакать

1:15
Еда

Если вы плачете при резке лука, в этом виновато газообразное вещество лакриматор, которые раздражает слизистую глаз. Однако это вовсе не повод отказываться от полезного и вкусного продукта. "СпортЭкспресс" назвал простые способы справиться со слезотечением во время готовки.

Никаких слёз: эти простые способы помогут нарезать лук и не заплакать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Блокировать выделение лакриматора из луковицы поможет острый-преострый нож. Лезвие быстро разделывает луковицу, из-за чего испарения не успевают подняться в воздух и "атаковать" ваши глаза. А вот от ножа с зубчикам лучше воздержаться — они только усилят выделение газа.

Ещё один способ резать лук без слёз — намочить руки, доску и нож в воде.

Для максимального эффекта неочищенную луковицу замочите в холодной воде на пару минут или положить в холодильник на 20 минут — низкая температура замедлит химическую реакцию, советует "СпортЭкспресс".

Добавим к этим ещё один совет — от героини книги Кэтрин Стокетт "Прислуга". Служанка Эйбилин советует при резке лука зажать в зубах обычную спичку (головкой внутрь) — это должно остановить слезотечение. Только следите, чтобы сера не растворилась у вас во рту.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.

Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы — жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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