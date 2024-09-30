Никаких слёз: эти простые способы помогут нарезать лук и не заплакать

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы плачете при резке лука, в этом виновато газообразное вещество лакриматор, которые раздражает слизистую глаз. Однако это вовсе не повод отказываться от полезного и вкусного продукта. "СпортЭкспресс" назвал простые способы справиться со слезотечением во время готовки.

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Блокировать выделение лакриматора из луковицы поможет острый-преострый нож. Лезвие быстро разделывает луковицу, из-за чего испарения не успевают подняться в воздух и "атаковать" ваши глаза. А вот от ножа с зубчикам лучше воздержаться — они только усилят выделение газа.

Ещё один способ резать лук без слёз — намочить руки, доску и нож в воде.

Для максимального эффекта неочищенную луковицу замочите в холодной воде на пару минут или положить в холодильник на 20 минут — низкая температура замедлит химическую реакцию, советует "СпортЭкспресс".

Добавим к этим ещё один совет — от героини книги Кэтрин Стокетт "Прислуга". Служанка Эйбилин советует при резке лука зажать в зубах обычную спичку (головкой внутрь) — это должно остановить слезотечение. Только следите, чтобы сера не растворилась у вас во рту.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.



Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы — жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

