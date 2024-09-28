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Как питание влияет на запах тела: избегайте этих продуктов

Советы по питанию для уменьшения неприятного запаха пота
1:23
Еда

Неприятный запах пота может быть вызван не только стрессом или болезнями, но и определенными продуктами питания. Диетолог Полина Журавлева в беседе с ОСН рассказала, что даже самая простая еда может спровоцировать такую деликатную проблему.

Советы по питанию для уменьшения неприятного запаха пота
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Сам по себе пот не имеет запаха, так как состоит из воды и соли. Но неприятный запах появляется из-за биологической жидкости — секрета, который выделяют железы в подмышечных впадинах и паховой области.

Полина Журавлева указала, что такие продукты, как вареные яйца, острая и квашеная капуста, зеленый лук, чеснок и специи (например, карри и тмин) могут вызвать неприятный запах пота. Это связано с серосодержащими веществами, которые в избытке могут становиться причиной запаха.

Однако, по словам диетолога, если у человека крепкий иммунитет и здоровый кишечник, переедание этих продуктов не приведет к сильному усилению запаха пота.

Неприятный запах может также усиливаться из-за вредных пищевых привычек, таких как злоупотребление сладостями, выпечкой и алкоголем. Полина Журавлева пояснила, что частое употребление этих продуктов способствует бесконтрольному росту дрожжевых грибов в организме, что может усугубить проблему.

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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