Как приготовить восхитительную пасту с креветками в сливочно-чесночном соусе
Готовим вкуснейшую пасту с креветками в сливочно-чесночном соусе на ужин
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Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе — превосходный вариант для ужина. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.
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Ингредиенты:
- Спагетти — 150 г
- Креветки — 300 г
- Твёрдый сыр — 50 г
- Сливки 20% — 200 мл
- Сливочное масло — 15 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистить креветки.
- Промазать сковороду сливочным маслом. Обжарить креветки.
- Налить в кастрюлю воды. Посолить и довести до кипения. Приготовить спагетти.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Натереть сыр на мелкой тёрке.
- На сковороду налить сливки. Добавить чеснок, соль и половину сыра. Готовить в течение 10 минут.
- По прошествии времени добавить к смеси креветки и спагетти. Перемешать. Посыпать блюдо оставшимся сыром. Приятного аппетита!
Уточнения
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру