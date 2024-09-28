Как приготовить восхитительную пасту с креветками в сливочно-чесночном соусе

Готовим вкуснейшую пасту с креветками в сливочно-чесночном соусе на ужин

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Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе — превосходный вариант для ужина. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Спагетти — 150 г

Креветки — 300 г

Твёрдый сыр — 50 г

Сливки 20% — 200 мл

Сливочное масло — 15 г

Чеснок — 3 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить креветки. Промазать сковороду сливочным маслом. Обжарить креветки. Налить в кастрюлю воды. Посолить и довести до кипения. Приготовить спагетти. Пропустить чеснок через пресс. Натереть сыр на мелкой тёрке. На сковороду налить сливки. Добавить чеснок, соль и половину сыра. Готовить в течение 10 минут. По прошествии времени добавить к смеси креветки и спагетти. Перемешать. Посыпать блюдо оставшимся сыром. Приятного аппетита!

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

