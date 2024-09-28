Как жарить пельмени, чтобы они не превратились в кашу

Пельмени — это не только быстрое решение для ужина, но и универсальное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Их можно сварить, запечь в сливочном соусе или пожарить. Однако жарка пельменей часто вызывает сложности: они либо подгорают, либо становятся мягкими и расползаются в сковороде, не достигая хрустящей корочки.
Эксперты поделились секретом, как правильно жарить пельмени, чтобы они были хрустящими снаружи и сочными внутри.
Ключ к успеху — правильная последовательность действий:
Этот метод гарантирует идеальные пельмени: с аппетитной корочкой снаружи и правильно приготовленным фаршем внутри.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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