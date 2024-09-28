Как жарить пельмени, чтобы они не превратились в кашу

Как приготовить пельмени с золотистой корочкой

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — это не только быстрое решение для ужина, но и универсальное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Их можно сварить, запечь в сливочном соусе или пожарить. Однако жарка пельменей часто вызывает сложности: они либо подгорают, либо становятся мягкими и расползаются в сковороде, не достигая хрустящей корочки.

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Эксперты поделились секретом, как правильно жарить пельмени, чтобы они были хрустящими снаружи и сочными внутри.

Ключ к успеху — правильная последовательность действий:

Разогрейте растительное масло на сковороде и положите замороженные пельмени. Обжаривайте пельмени около пяти минут, периодически переворачивая их, чтобы добиться равномерной золотистой корочки. Затем добавьте немного воды в сковороду и накройте крышкой. Как только вода испарится, пельмени будут хорошо проварены внутри. После этого жарьте пельмени еще три минуты для получения дополнительной хрустящей корочки. Для усиления вкуса и хруста можно добавить сливочное масло.

Этот метод гарантирует идеальные пельмени: с аппетитной корочкой снаружи и правильно приготовленным фаршем внутри.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



