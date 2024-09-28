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Что нужно знать о составе колбасы, чтобы сделать правильный выбор

Почему важно проверять состав и срок годности колбасы
1:03
Еда

Колбаса, хотя и не самый полезный продукт, при умеренном потреблении не нанесет значительного вреда организму. Однако важно не только следить за количеством съеденного, но и правильно выбирать качественный товар, чтобы минимизировать возможные риски.

Почему важно проверять состав и срок годности колбасы
Фото: Own work by MOs810, CC BY-SA 4.0

Эксперты напоминают, что первый шаг при выборе колбасы — обращать внимание на её состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. В составе обязательно должно быть настоящее мясо, а не его заменители. Изделия с большим количеством красителей, сои, усилителей вкуса и консервантов лучше избегать.

Также необходимо всегда проверять срок годности и условия хранения колбасы — этот совет универсален для любых продуктов.

Кроме того, если есть возможность, стоит изучить внешний вид продукта. Качественная колбаса должна иметь ровный цвет и однородную текстуру. Если колбаса липкая, это может быть признаком неправильного хранения, и употреблять её небезопасно.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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