Как приготовить полезный салат с курицей и пряной заправкой

Сытный салат за несколько минут: белок и клетчатка в одном блюде

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

В конце недели, когда не хочется тратить много времени на готовку, но все же хочется питательного ужина, лучше избегать фастфуда и попробовать быстрые и полезные рецепты. Эксперты предлагают простой и вкусный салат, который можно приготовить за несколько минут. В этом блюде гармонично сочетаются белок и клетчатка, а благодаря оригинальной заправке, оно приобретает яркий вкус.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Для салата понадобятся куриная грудка, стручковая фасоль и огурцы. Курицу можно приготовить заранее, что сделает процесс приготовления еще быстрее. Главный акцент здесь на заправке, которая добавляет блюду пряный и насыщенный вкус. Для заправки потребуется растительное масло, хлопья перца чили, кунжут, свежий имбирь, сычуаньский перец, фенхель, корица, гвоздика и бадьян.

Начните с бланширования стручковой фасоли в подсоленной кипящей воде около пяти-семи минут, затем промойте ее под холодной водой и переложите в глубокую миску. Нарежьте огурцы небольшими брусочками и добавьте к фасоли, затем добавьте нарезанную или порванную на кусочки куриную грудку. Для заправки измельчите в ступке или кофемолке корицу, гвоздику, бадьян и фенхель. Смешайте их с семенами кунжута и хлопьями чили. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней имбирь до темно-золотого цвета. Затем медленно влейте растительное масло в специи и дайте заправке настояться около четырех минут. Полейте готовой заправкой салат и подавайте.

Этот салат — идеальный выбор для быстрого, но питательного ужина.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).

