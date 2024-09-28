Как приготовить полезный салат с курицей и пряной заправкой

В конце недели, когда не хочется тратить много времени на готовку, но все же хочется питательного ужина, лучше избегать фастфуда и попробовать быстрые и полезные рецепты. Эксперты предлагают простой и вкусный салат, который можно приготовить за несколько минут. В этом блюде гармонично сочетаются белок и клетчатка, а благодаря оригинальной заправке, оно приобретает яркий вкус.
Для салата понадобятся куриная грудка, стручковая фасоль и огурцы. Курицу можно приготовить заранее, что сделает процесс приготовления еще быстрее. Главный акцент здесь на заправке, которая добавляет блюду пряный и насыщенный вкус. Для заправки потребуется растительное масло, хлопья перца чили, кунжут, свежий имбирь, сычуаньский перец, фенхель, корица, гвоздика и бадьян.
Этот салат — идеальный выбор для быстрого, но питательного ужина.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
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