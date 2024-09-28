Как яйца всмятку могут заменить традиционную кашу на завтрак

Доктор Елена Ворончук назвала яйца всмятку идеальным завтраком, который, по её мнению, даже лучше традиционной каши. Она отметила, что яйца при правильном приготовлении обладают множеством полезных свойств и могут стать отличным началом дня для большинства людей.
Яйца всмятку — это отличный источник легкоусваиваемого белка, который снабжает организм энергией на долгое время. В отличие от мясного белка, яичный белок усваивается гораздо лучше, что делает его полезным для всех, кто ищет питательный завтрак. В яйцах также содержится аргинин, аминокислота, которая положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а также фолиевая кислота и витамин Е, который известен своими антиоксидантными свойствами.
Ворончук подчеркивает, что она сама часто выбирает яйца всмятку на завтрак и рекомендует их своим пациентам, если у них нет противопоказаний. Однако она напоминает, что некоторым людям стоит быть осторожными: аллергия на яичный белок, диабет и другие заболевания могут требовать ограничения или полного исключения яиц из рациона.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
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