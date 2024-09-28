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Как яйца всмятку могут заменить традиционную кашу на завтрак

Завтрак с яйцами всмятку: мнение доктора Ворончук
1:13
Еда

Доктор Елена Ворончук назвала яйца всмятку идеальным завтраком, который, по её мнению, даже лучше традиционной каши. Она отметила, что яйца при правильном приготовлении обладают множеством полезных свойств и могут стать отличным началом дня для большинства людей.

Завтрак с яйцами всмятку: мнение доктора Ворончук
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Яйца всмятку — это отличный источник легкоусваиваемого белка, который снабжает организм энергией на долгое время. В отличие от мясного белка, яичный белок усваивается гораздо лучше, что делает его полезным для всех, кто ищет питательный завтрак. В яйцах также содержится аргинин, аминокислота, которая положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а также фолиевая кислота и витамин Е, который известен своими антиоксидантными свойствами.

Ворончук подчеркивает, что она сама часто выбирает яйца всмятку на завтрак и рекомендует их своим пациентам, если у них нет противопоказаний. Однако она напоминает, что некоторым людям стоит быть осторожными: аллергия на яичный белок, диабет и другие заболевания могут требовать ограничения или полного исключения яиц из рациона.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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