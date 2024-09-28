Как правильно готовить картофель, чтобы сохранить его пользу

Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении

Картофель — это безопасный и полезный продукт для большинства людей, напомнила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Несмотря на то, что он часто получает "плохую" репутацию в диетическом рационе, картофель имеет низкую калорийность — всего 80 калорий на 100 г. В нем содержится множество важных питательных веществ, таких как калий, магний, железо, фосфор, витамины группы В и С, а также клетчатка. Крахмал составляет около 20% клубня, что делает картофель источником быстрых углеводов.

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Из-за высокого содержания быстрых углеводов картофель может представлять опасность для людей с инсулинорезистентностью и ожирением. Однако важен не только сам продукт, но и способ его приготовления и сочетание с другими блюдами.

Екатерина Кашух рекомендует три способа приготовления картофеля: варка, запекание или приготовление на пару. Эти методы сохраняют максимум полезных веществ в корнеплодах. Картофель также можно сочетать с мясом. Например, запеченный с овощами картофель в комбинации с курицей будет гораздо полезнее, чем порция картофеля фри, отметила врач.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — желудок + др.-греч. ἔντερον — кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.



