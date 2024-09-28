Синдром раздраженного кишечника: что исключить, а что оставить в рационе

Советы по питанию при хронических заболеваниях кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое заболевание, которое затрагивает толстый кишечник и проявляется такими симптомами, как боль в животе, спазмы, вздутие, метеоризм и нарушения стула. СРК не связан с воспалением или органическими причинами, что делает его диагностику и лечение сложнее. По словам диетолога Бонни Рони, одной из причин может быть нарушение моторики кишечника, стресс, дисбактериоз или непереносимость некоторых продуктов.

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Многие люди, страдающие от СРК, совершают ошибку, слишком сильно ограничивая свой рацион, что только усугубляет проблему. Диета может помочь снизить симптомы, но полное исключение многих продуктов может привести к дефициту важных питательных веществ, усилить чувствительность кишечника и добавить стресса.

Эксперт советует избегать резких ограничений и не исключать целые группы продуктов. Вместо этого, временно убрать из рациона продукты, которые провоцируют обострения, а потом постепенно возвращать их. Например, нерастворимая клетчатка, содержащаяся в овощах и цельнозерновых продуктах, может усугубить симптомы СРК. В таких случаях лучше временно перейти на продукты, богатые растворимой клетчаткой, такие как овес, бобовые, фрукты, брокколи и морковь.

"Как только острый период пройдет, постепенно возвращайте продукты в меню", — советует диетолог Бонни Рони.

Кроме того, важно поддерживать водный баланс, контролировать порции, тщательно пережевывать пищу и не откладывать посещение врача при необходимости.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга. В клинической практике СРК характеризуется симптомами рецидивирующей боли в животе и нарушениями дефекации.

Термин «синдром раздражённого кишечника» возник на основе анекдотических, симптоматических сообщений о пациентах с хроническим рецидивирующим абдоминальным дискомфортом, связанным с измененными привычками кишечника.



