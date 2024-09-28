Синдром раздраженного кишечника: что исключить, а что оставить в рационе

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое заболевание, которое затрагивает толстый кишечник и проявляется такими симптомами, как боль в животе, спазмы, вздутие, метеоризм и нарушения стула. СРК не связан с воспалением или органическими причинами, что делает его диагностику и лечение сложнее. По словам диетолога Бонни Рони, одной из причин может быть нарушение моторики кишечника, стресс, дисбактериоз или непереносимость некоторых продуктов.
Многие люди, страдающие от СРК, совершают ошибку, слишком сильно ограничивая свой рацион, что только усугубляет проблему. Диета может помочь снизить симптомы, но полное исключение многих продуктов может привести к дефициту важных питательных веществ, усилить чувствительность кишечника и добавить стресса.
Эксперт советует избегать резких ограничений и не исключать целые группы продуктов. Вместо этого, временно убрать из рациона продукты, которые провоцируют обострения, а потом постепенно возвращать их. Например, нерастворимая клетчатка, содержащаяся в овощах и цельнозерновых продуктах, может усугубить симптомы СРК. В таких случаях лучше временно перейти на продукты, богатые растворимой клетчаткой, такие как овес, бобовые, фрукты, брокколи и морковь.
"Как только острый период пройдет, постепенно возвращайте продукты в меню", — советует диетолог Бонни Рони.
Кроме того, важно поддерживать водный баланс, контролировать порции, тщательно пережевывать пищу и не откладывать посещение врача при необходимости.
Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга. В клинической практике СРК характеризуется симптомами рецидивирующей боли в животе и нарушениями дефекации.
Термин «синдром раздражённого кишечника» возник на основе анекдотических, симптоматических сообщений о пациентах с хроническим рецидивирующим абдоминальным дискомфортом, связанным с измененными привычками кишечника.
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