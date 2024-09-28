Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Катя Лель объяснила, почему миру не нужны рептилоиды
Болгария и Румыния могут полноценно войти в Шенгенскую зону до конца года
Секреты быстрого закипания молока
Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
Максим Галкин* ввёл строжайший запрет на своих концертах после скандала в Дубае
Станислав Садальский увидел в стиле Тины Канделаки роковые ошибки
Соевый соус: польза и возможный вред

Синдром раздраженного кишечника: что исключить, а что оставить в рационе

Советы по питанию при хронических заболеваниях кишечника
Еда

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое заболевание, которое затрагивает толстый кишечник и проявляется такими симптомами, как боль в животе, спазмы, вздутие, метеоризм и нарушения стула. СРК не связан с воспалением или органическими причинами, что делает его диагностику и лечение сложнее. По словам диетолога Бонни Рони, одной из причин может быть нарушение моторики кишечника, стресс, дисбактериоз или непереносимость некоторых продуктов.

Советы по питанию при хронических заболеваниях кишечника
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Многие люди, страдающие от СРК, совершают ошибку, слишком сильно ограничивая свой рацион, что только усугубляет проблему. Диета может помочь снизить симптомы, но полное исключение многих продуктов может привести к дефициту важных питательных веществ, усилить чувствительность кишечника и добавить стресса.

Эксперт советует избегать резких ограничений и не исключать целые группы продуктов. Вместо этого, временно убрать из рациона продукты, которые провоцируют обострения, а потом постепенно возвращать их. Например, нерастворимая клетчатка, содержащаяся в овощах и цельнозерновых продуктах, может усугубить симптомы СРК. В таких случаях лучше временно перейти на продукты, богатые растворимой клетчаткой, такие как овес, бобовые, фрукты, брокколи и морковь.

"Как только острый период пройдет, постепенно возвращайте продукты в меню", — советует диетолог Бонни Рони. 

Кроме того, важно поддерживать водный баланс, контролировать порции, тщательно пережевывать пищу и не откладывать посещение врача при необходимости.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга. В клинической практике СРК характеризуется симптомами рецидивирующей боли в животе и нарушениями дефекации.
Термин «синдром раздражённого кишечника» возник на основе анекдотических, симптоматических сообщений о пациентах с хроническим рецидивирующим абдоминальным дискомфортом, связанным с измененными привычками кишечника.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Последние материалы
Соевый соус: польза и возможный вред
Марат Башаров рассказал, о чём договорился с Романом Мадяновым за несколько дней до смерти артиста
Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа
"Газпром нефть" и СПХФУ запускают поддержку стартапов
Брат Кейт Миддлтон раскрыл состояние принцессы после химиотерапии
Когда кошке скучно: 3 явных признака, которые нельзя игнорировать
Reddit: часы Судного дня переведут на 45 секунд до Армагеддона
Чем здоровью могут повредить частые КТ
Дмитрий Сычев: "Барко - украшение нашего чемпионата"
Эксперт Хромов: как и когда готовить посадочную яму для яблони
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.