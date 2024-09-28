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Почему кофе на голодный желудок может навредить вашему здоровью

Почему после кофе нет бодрости
1:36
Еда

Многие люди начинают утро с чашки кофе, надеясь получить заряд бодрости. Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, не всегда кофе выполняет эту задачу, особенно если его пить неправильно.

Почему после кофе нет бодрости
Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

Первое правило — не пить кофе на голодный желудок. Это раздражает слизистую желудка, что может привести к неприятным ощущениям и даже долгосрочным проблемам с пищеварением. Кроме того, Соломатина советует избегать сочетания кофе с табаком, так как это усиливает вредное воздействие на желудок.

Пить кофе с едой тоже не всегда полезно. В нем содержатся танины, которые замедляют усвоение важных микроэлементов, таких как железо, магний и цинк. Например, кофе с молочными продуктами не приносит пользы организму, хотя и не наносит явного вреда. Однако привычка сочетать капучино или латте с десертами, например, тортами или сырниками, может вызвать замедление пищеварения и дискомфорт.

"Если уж прям очень хочется, то можно выпить кофе и с тортиком, и с сырничком, только другой вопрос, какой мы эффект получим", — отметила Елена Соломатина.

Важно учитывать возможные последствия для организма.

Самый оптимальный способ — пить кофе отдельно, не ранее чем через 30 минут после еды. И если после кофе бодрости все равно не прибавляется, возможно, стоит задуматься о том, что кофеин вам не подходит. В таком случае лучше заменить кофе другим напитком, более полезным для вашего организма.

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum от др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5л.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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