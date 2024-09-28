Почему кофе на голодный желудок может навредить вашему здоровью

Почему после кофе нет бодрости

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди начинают утро с чашки кофе, надеясь получить заряд бодрости. Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, не всегда кофе выполняет эту задачу, особенно если его пить неправильно.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

Первое правило — не пить кофе на голодный желудок. Это раздражает слизистую желудка, что может привести к неприятным ощущениям и даже долгосрочным проблемам с пищеварением. Кроме того, Соломатина советует избегать сочетания кофе с табаком, так как это усиливает вредное воздействие на желудок.

Пить кофе с едой тоже не всегда полезно. В нем содержатся танины, которые замедляют усвоение важных микроэлементов, таких как железо, магний и цинк. Например, кофе с молочными продуктами не приносит пользы организму, хотя и не наносит явного вреда. Однако привычка сочетать капучино или латте с десертами, например, тортами или сырниками, может вызвать замедление пищеварения и дискомфорт.

"Если уж прям очень хочется, то можно выпить кофе и с тортиком, и с сырничком, только другой вопрос, какой мы эффект получим", — отметила Елена Соломатина.

Важно учитывать возможные последствия для организма.

Самый оптимальный способ — пить кофе отдельно, не ранее чем через 30 минут после еды. И если после кофе бодрости все равно не прибавляется, возможно, стоит задуматься о том, что кофеин вам не подходит. В таком случае лучше заменить кофе другим напитком, более полезным для вашего организма.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum от др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5л.



