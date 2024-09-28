Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недостижимые земные уголки: направления, доступные только с высоты птичьего полёта
Тренировка для укрепления кора с фитнес-резинками
Гаджеты мешают детям учиться грамматике
Закуска из кабачков "Татарская песня": с болгарским перцем, чесноком, морковкой и яблоком
Обезьяна в Пенджабе напала на 70 человек
Преимущества живой изгороди для экосистемы сада
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Депутат Нилов заявил о необходимости развития экзотического туризма в России
Защита сада зимой: что нужно сделать до января

Правильное хранение молока: сколько оно может простоять в холодильнике

Как правильно хранить молоко в холодильнике
1:05
Еда

Многие хозяйки, покупая молоко, часто оставляют открытую упаковку в холодильнике, не задумываясь, как это может повлиять на срок его годности. Эксперт в молочной отрасли Елена Воронцова пояснила, что в открытом виде молоко, хранящееся в холодильнике, может оставаться свежим до двух недель, но только при условии, что производитель строго соблюдает санитарные нормы. 

Как правильно хранить молоко в холодильнике
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако, если на производственной линии были нарушения или технология не была соблюдена, молоко может испортиться уже через пять дней после вскрытия упаковки. Это подчеркивает важность выбора качественной продукции.

Елена Воронцова также обратила внимание на состав молока. Натуральное молоко без добавок и консервантов может храниться около двух недель, тогда как продукт с консервантами может сохранять свежесть дольше. Но стоит ли употреблять молоко с добавками — это вопрос, который касается здоровья. Если вы стремитесь питаться правильно, то лучше отказаться от такого напитка.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Последние материалы
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Как правильно хранить молоко в холодильнике
Депутат Нилов заявил о необходимости развития экзотического туризма в России
Защита сада зимой: что нужно сделать до января
Пленный украинский солдат рассказал о неадекватной подготовке ВСУ
Зеленский пытается сделать Западом выразителем "политической воли" Украины
Кошачий нюх на страже здоровья: как питомцы распознают ядовитые растения
Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта
Ураган "Хелен" оставил без интернета миллионы американцев
"Китай призывает США к поддержке принципа "одного Китая" и отказу от вооружения Тайваня"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.