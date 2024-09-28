Правильное хранение молока: сколько оно может простоять в холодильнике

Как правильно хранить молоко в холодильнике

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки, покупая молоко, часто оставляют открытую упаковку в холодильнике, не задумываясь, как это может повлиять на срок его годности. Эксперт в молочной отрасли Елена Воронцова пояснила, что в открытом виде молоко, хранящееся в холодильнике, может оставаться свежим до двух недель, но только при условии, что производитель строго соблюдает санитарные нормы.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако, если на производственной линии были нарушения или технология не была соблюдена, молоко может испортиться уже через пять дней после вскрытия упаковки. Это подчеркивает важность выбора качественной продукции.

Елена Воронцова также обратила внимание на состав молока. Натуральное молоко без добавок и консервантов может храниться около двух недель, тогда как продукт с консервантами может сохранять свежесть дольше. Но стоит ли употреблять молоко с добавками — это вопрос, который касается здоровья. Если вы стремитесь питаться правильно, то лучше отказаться от такого напитка.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.



