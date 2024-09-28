Правила выбора качественной тушёнки: ГОСТ, срок годности и упаковка

Важные советы по выбору тушёнки в магазине

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушенка — это незаменимый продукт для создания быстрого и питательного блюда, особенно в ситуациях, когда нет времени или возможности готовить. Открыл банку, добавил содержимое к гарниру, и сытная еда готова. Однако, чтобы быть уверенным в качестве тушенки, важно знать, как ее правильно выбирать.

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На полках магазинов можно найти множество вариантов тушенки, но далеко не вся она одинаково хороша. По мнению экспертов на упаковке тушенки должна быть четкая маркировка — либо ГОСТ, либо ТУ.

Если тушенка произведена по ГОСТу, в составе будет всего шесть ингредиентов: мясо, жир, соль, перец, лук и лавровый лист. Причем доля мяса должна быть не менее 58%. Это — гарантия высокого качества и натуральности продукта.

Тушенка, произведенная по ТУ, может включать добавки, такие как ароматизаторы, сою и загустители. В таких консервах мяса, как правило, меньше, а состав менее полезен.

Еще один важный фактор — срок годности. Чем он дольше, тем больше в продукте консервантов. Обратите внимание и на внешний вид банки: она должна быть целой, без повреждений и ржавчины.

Уточнения

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств. На территории Евразийского экономического союза, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.



