Правила выбора качественной тушёнки: ГОСТ, срок годности и упаковка

Тушенка — это незаменимый продукт для создания быстрого и питательного блюда, особенно в ситуациях, когда нет времени или возможности готовить. Открыл банку, добавил содержимое к гарниру, и сытная еда готова. Однако, чтобы быть уверенным в качестве тушенки, важно знать, как ее правильно выбирать.
На полках магазинов можно найти множество вариантов тушенки, но далеко не вся она одинаково хороша. По мнению экспертов на упаковке тушенки должна быть четкая маркировка — либо ГОСТ, либо ТУ.
Если тушенка произведена по ГОСТу, в составе будет всего шесть ингредиентов: мясо, жир, соль, перец, лук и лавровый лист. Причем доля мяса должна быть не менее 58%. Это — гарантия высокого качества и натуральности продукта.
Тушенка, произведенная по ТУ, может включать добавки, такие как ароматизаторы, сою и загустители. В таких консервах мяса, как правило, меньше, а состав менее полезен.
Еще один важный фактор — срок годности. Чем он дольше, тем больше в продукте консервантов. Обратите внимание и на внешний вид банки: она должна быть целой, без повреждений и ржавчины.
Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств. На территории Евразийского экономического союза, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.
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