Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собянин: МЦД продлят до четырёх регионов
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в октябре
Как сэкономить на ремонте квартиры
Простые рецепты для комнатных растений с использованием уксуса
Как прокачать мышцы рук в зале
Куриные крылья, запечённые в оригинальном кисло-сладком перечном маринаде
Туроператоры рассказали о стоимости зимнего отдыха в Африке для российских туристов
Министр энергетики РФ рассказал о запасах нефти и газа на шельфе в России
Как сделать домашний поке безопасным и вкусным

Правила выбора качественной тушёнки: ГОСТ, срок годности и упаковка

Важные советы по выбору тушёнки в магазине
1:19
Еда

Тушенка — это незаменимый продукт для создания быстрого и питательного блюда, особенно в ситуациях, когда нет времени или возможности готовить. Открыл банку, добавил содержимое к гарниру, и сытная еда готова. Однако, чтобы быть уверенным в качестве тушенки, важно знать, как ее правильно выбирать.

Важные советы по выбору тушёнки в магазине
Фото: PxHere is licensed under CC0

На полках магазинов можно найти множество вариантов тушенки, но далеко не вся она одинаково хороша. По мнению экспертов на упаковке тушенки должна быть четкая маркировка — либо ГОСТ, либо ТУ.

Если тушенка произведена по ГОСТу, в составе будет всего шесть ингредиентов: мясо, жир, соль, перец, лук и лавровый лист. Причем доля мяса должна быть не менее 58%. Это — гарантия высокого качества и натуральности продукта.

Тушенка, произведенная по ТУ, может включать добавки, такие как ароматизаторы, сою и загустители. В таких консервах мяса, как правило, меньше, а состав менее полезен.

Еще один важный фактор — срок годности. Чем он дольше, тем больше в продукте консервантов. Обратите внимание и на внешний вид банки: она должна быть целой, без повреждений и ржавчины.

Уточнения

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств. На территории Евразийского экономического союза, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать
Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать
Последние материалы
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в октябре
Как сэкономить на ремонте квартиры
Простые рецепты для комнатных растений с использованием уксуса
Как прокачать мышцы рук в зале
Куриные крылья, запечённые в оригинальном кисло-сладком перечном маринаде
Туроператоры рассказали о стоимости зимнего отдыха в Африке для российских туристов
Министр энергетики РФ рассказал о запасах нефти и газа на шельфе в России
Как сделать домашний поке безопасным и вкусным
Актёр Дэниел Рэдклифф почтил память актрисы Мэгги Смит
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.