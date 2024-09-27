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Забудьте о сырой рыбе: безопасный рецепт домашнего поке

Как сделать домашний поке безопасным и вкусным
1:27
Еда

Поке — это простое и универсальное блюдо, которое можно собрать из ингредиентов, которые есть под рукой. Оно отлично подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина. Суть блюда заключается в сочетании риса (или другой крупы), свежих овощей и белка, чаще всего сырой рыбы. Однако добавление сырых морепродуктов в домашний поке — рискованный шаг. Чтобы снизить риск отравления, нутрициолог Лидия Квашина предлагает адаптировать классический рецепт.

Как сделать домашний поке безопасным и вкусным
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ключ к удачному поке — правильный выбор ингредиентов.

"Нужно быть очень внимательным к тому, что вы добавляете в блюдо", — говорит Лидия Квашина.

Она рекомендует заменить сырую рыбу на куриную грудку или обработанную рыбу для повышения содержания белка и безопасности блюда. Это особенно важно, если вы не уверены в качестве сырой рыбы, которую планируете использовать.

Тем не менее, если вы все-таки хотите использовать сырую рыбу, важно выбрать продукт высочайшего качества и сдобрить его соусом на основе цитрусовых или натурального уксуса, чтобы минимизировать риск. Овощи можно подбирать на свой вкус — отлично подойдут томаты, огурцы, болгарский перец, кукуруза, авокадо, морковь, редис и зелень. Важно следить за балансом вкусов и избегать излишней солености.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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