Рецепт для завтрака: вкуснейшая банановая овсяная каша

Как приготовить банановую овсяную кашу

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт банановой овсяной каши. Угощение станет идеальным блюдом для начала дня.

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Ингредиенты:

Молоко — 300 мл

Овсяные хлопья — 50 г

Банан — 1 шт.

Сливочное масло — 15 г

Сахар — 35 г

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

В кастрюле соединить овсяные хлопья, молоко и сахар. Перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, помешивая. Добавить щепотку соли. Убавить огонь. Варить в течение 10 минут. Добавить в кашу сливочное масло. Перемешать. Нарезать банан средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера. Смешать банановое пюре с кашей. Приятного аппетита!

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

