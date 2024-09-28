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Рецепт для завтрака: вкуснейшая банановая овсяная каша

Как приготовить банановую овсяную кашу
0:57
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт банановой овсяной каши. Угощение станет идеальным блюдом для начала дня.

Как приготовить банановую овсяную кашу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Молоко — 300 мл
  • Овсяные хлопья — 50 г
  • Банан — 1 шт.
  • Сливочное масло — 15 г
  • Сахар — 35 г
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление:

  1. В кастрюле соединить овсяные хлопья, молоко и сахар. Перемешать.
  2. Поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, помешивая. Добавить щепотку соли. Убавить огонь. Варить в течение 10 минут.
  3. Добавить в кашу сливочное масло. Перемешать.
  4. Нарезать банан средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера. Смешать банановое пюре с кашей. Приятного аппетита!

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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