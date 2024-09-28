Рецепт для завтрака: вкуснейшая банановая овсяная каша
Как приготовить банановую овсяную кашу
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Представляем вашему вниманию рецепт банановой овсяной каши. Угощение станет идеальным блюдом для начала дня.
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Ингредиенты:
- Молоко — 300 мл
- Овсяные хлопья — 50 г
- Банан — 1 шт.
- Сливочное масло — 15 г
- Сахар — 35 г
- Соль — 1 щепотка
Приготовление:
- В кастрюле соединить овсяные хлопья, молоко и сахар. Перемешать.
- Поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, помешивая. Добавить щепотку соли. Убавить огонь. Варить в течение 10 минут.
- Добавить в кашу сливочное масло. Перемешать.
- Нарезать банан средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера. Смешать банановое пюре с кашей. Приятного аппетита!
Уточнения
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру