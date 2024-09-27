Как приготовить шведские котлеты со свёклой — пошаговый рецепт

Шведские котлеты со свёклой невероятно вкусные и нежные. Кроме того, они обладают ярким внешним видом. Раскрываем рецепт блюда.
Котле́та — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.