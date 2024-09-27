Как приготовить шведские котлеты со свёклой — пошаговый рецепт

Шведские котлеты со свёклой: получатся очень вкусными и нежными

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Шведские котлеты со свёклой невероятно вкусные и нежные. Кроме того, они обладают ярким внешним видом. Раскрываем рецепт блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Мясной фарш — 400 г

Свёкла — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Репчатый лук — 0,5 шт.

Подсолнечное масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Отварить свёклу. Натереть её на крупной тёрке. Нарезать лук маленькими кубиками. Налить на сковороду 1 столовую ложку подсолнечного масла. Обжарить лук. В миске смешать фарш, свёклу, лук, яйцо, соль и перец. Сформировать из массы котлеты. Налить на сковороду оставшееся подсолнечное масло. Обжарить блюдо. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

