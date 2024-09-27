Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, как добиться компенсации за пропавший багаж
Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями
Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер
Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами
Как водители подают друг другу сигналы на дороге
Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса
Риски для пациентов с гипертонией и ХБП
Конго подпишет соглашение с Россией о строительстве нефтепродуктопровода

Почему пицца не получается как в ресторане: распространённые ошибки и как их избежать

Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
3:01
Еда

Пицца — это одно из тех блюд, которые любят во всём мире, и не случайно: её многовековая история и множество вариантов приготовления сделали её настоящей классикой кулинарии.

Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Существует бесчисленное количество рецептов, среди которых каждый человек может найти что-то для себя. Однако даже опытные кулинары иногда допускают ошибки, которые могут испортить вкус и внешний вид пиццы. Вот несколько важных моментов, которые стоит учитывать при её приготовлении.

Раскатывание теста

Приготовление теста — это основа вкусной пиццы. Многие считают, что раскатывание теста скалкой — это быстрый и удобный способ, но это ошибка. Дело в том, что использование скалки может разрушить пузырьки воздуха, которые делают корочку хрустящей и воздушной. Вместо этого тесто лучше растягивать вручную. Просто аккуратно растяните его на рабочей поверхности, подгоняя под размер противня. Важно: не трогайте края теста. Если оно начинает сжиматься, дайте ему "отдохнуть" на несколько минут, чтобы его структура стабилизировалась.

Толщина теста

Толщина теста — критический фактор для удачной пиццы. Слишком тонкое тесто может не выдержать веса начинки и сыра, а слишком толстое — испортить баланс вкусов. Оптимальная толщина варьируется от 3 до 6 миллиметров в зависимости от ваших предпочтений. Тесто должно быть плотным и эластичным, чтобы равномерно пропечься и создать идеальную основу для начинки.

Магазинные соусы

Экономия времени на соусах может стоить вам вкуса. Соусы из магазина часто содержат много сахара и соли, что негативно влияет на вкус готового блюда. Лучше приготовить соус самостоятельно, адаптируя его под свои вкусовые предпочтения. Это позволит сделать пиццу более насыщенной и ароматной.

Добавки и приправы

Даже идеальное тесто не спасет плохо подобранные ингредиенты. Важно не перегружать пиццу слишком большим количеством приправ и добавок. Экспериментируя, вы рискуете испортить вкус блюда. Стандартный набор специй для пиццы — это всё, что нужно для достижения идеального баланса.

Начинка и её количество

Секрет хорошей пиццы — в умеренности. Начинка должна быть гармоничной: не больше трёх основных ингредиентов. Если перегрузить пиццу большим количеством продуктов, вкусы начнут конфликтовать, и блюдо потеряет свою уникальность.

Предварительная термообработка ингредиентов

Некоторые продукты нельзя выкладывать на пиццу в сыром виде. Например, мясо, колбасы и брокколи нужно предварительно обработать термически, иначе начинка останется сырой. Обжарьте мясо и овощи перед выкладыванием, чтобы добиться идеального результата.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями
Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер
Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами
Как водители подают друг другу сигналы на дороге
Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса
Риски для пациентов с гипертонией и ХБП
Конго подпишет соглашение с Россией о строительстве нефтепродуктопровода
Норвежский ФК "Будё-Глимт" выиграл "Порту"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.