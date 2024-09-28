Закуска из кабачков "Татарская песня" на зиму: в её составе — яблочко, придающее изюминку

Закуска из кабачков "Татарская песня" — это вкусное и оригинальное блюдо, которое можно приготовить из кабачков, болгарского перца, яблок, лука, чеснока, моркови, томатной пасты, сахара, растительного масла, соли и уксуса.
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Закуску из кабачков "Татарская песня" можно приготовить из следующих ингредиентов:
кабачки — 2 кг;
болгарский перец — 1 шт.;
антоновка — 1 шт.;
репчатый лук — 1 шт.;
перец чили — 0,5 шт.;
чеснок — 1 головка;
морковь — 1 шт.;
томатная паста — 70 г;
сахар — 1 стакан;
рафинированное растительное масло — 1 стакан;
соль — 50 г;
уксус 9% — 100 г.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Подготовка кабачков: вымыть, очистить от кожуры и семян (если это необходимо). Нарезать кабачки небольшими кубиками.
Подготовка остальных овощей и фруктов: вымыть, очистить и нарезать болгарский перец, яблоки, лук, чеснок, морковь.
Приготовление смеси: в большой кастрюле соединить нарезанные овощи и фрукты, добавить растительное масло, сахар, соль, томатную пасту и уксус. Тщательно перемешать и довести до кипения.
Варка: после закипания варить смесь, помешивая, в течение 3 минут. Затем добавить кабачки и перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне, помешивая, в течение 1 часа.
Фасовка и хранение: горячую заготовку разложить по заранее простерилизованным банкам и закатать прокипячёнными крышками.
Хранить закуску в прохладном месте. Закуска из кабачков "Татарская песня" станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом и ароматом.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.