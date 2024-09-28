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Закуска из кабачков "Татарская песня" на зиму: в её составе — яблочко, придающее изюминку

Закуска из кабачков "Татарская песня": с болгарским перцем, чесноком, морковкой и яблоком
2:03
Еда

Закуска из кабачков "Татарская песня" — это вкусное и оригинальное блюдо, которое можно приготовить из кабачков, болгарского перца, яблок, лука, чеснока, моркови, томатной пасты, сахара, растительного масла, соли и уксуса.

Закуска из кабачков "Татарская песня": с болгарским перцем, чесноком, морковкой и яблоком
Фото: Freepik by stockking, PDM

Закуску из кабачков "Татарская песня" можно приготовить из следующих ингредиентов:

  • кабачки — 2 кг;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • антоновка — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • перец чили — 0,5 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 70 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • рафинированное растительное масло — 1 стакан;
  • соль — 50 г;
  • уксус 9% — 100 г.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка кабачков: вымыть, очистить от кожуры и семян (если это необходимо). Нарезать кабачки небольшими кубиками.
  2. Подготовка остальных овощей и фруктов: вымыть, очистить и нарезать болгарский перец, яблоки, лук, чеснок, морковь.
  3. Приготовление смеси: в большой кастрюле соединить нарезанные овощи и фрукты, добавить растительное масло, сахар, соль, томатную пасту и уксус. Тщательно перемешать и довести до кипения.
  4. Варка: после закипания варить смесь, помешивая, в течение 3 минут. Затем добавить кабачки и перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне, помешивая, в течение 1 часа.
  5. Фасовка и хранение: горячую заготовку разложить по заранее простерилизованным банкам и закатать прокипячёнными крышками.

Хранить закуску в прохладном месте.
Закуска из кабачков "Татарская песня" станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Анто́новка:

  • Антоновка — сортотип яблони.
  • Антоновка каменичка — сорт яблони домашней

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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