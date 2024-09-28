Закуска из кабачков "Татарская песня" на зиму: в её составе — яблочко, придающее изюминку

Закуска из кабачков "Татарская песня": с болгарским перцем, чесноком, морковкой и яблоком

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из кабачков "Татарская песня" — это вкусное и оригинальное блюдо, которое можно приготовить из кабачков, болгарского перца, яблок, лука, чеснока, моркови, томатной пасты, сахара, растительного масла, соли и уксуса.

Фото: Freepik by stockking, PDM

Закуску из кабачков "Татарская песня" можно приготовить из следующих ингредиентов:

кабачки — 2 кг;

болгарский перец — 1 шт.;

антоновка — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

перец чили — 0,5 шт.;

чеснок — 1 головка;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 70 г;

сахар — 1 стакан;

рафинированное растительное масло — 1 стакан;

соль — 50 г;

уксус 9% — 100 г.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Подготовка кабачков: вымыть, очистить от кожуры и семян (если это необходимо). Нарезать кабачки небольшими кубиками. Подготовка остальных овощей и фруктов: вымыть, очистить и нарезать болгарский перец, яблоки, лук, чеснок, морковь. Приготовление смеси: в большой кастрюле соединить нарезанные овощи и фрукты, добавить растительное масло, сахар, соль, томатную пасту и уксус. Тщательно перемешать и довести до кипения. Варка: после закипания варить смесь, помешивая, в течение 3 минут. Затем добавить кабачки и перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне, помешивая, в течение 1 часа. Фасовка и хранение: горячую заготовку разложить по заранее простерилизованным банкам и закатать прокипячёнными крышками.

Хранить закуску в прохладном месте.

Закуска из кабачков "Татарская песня" станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Анто́новка:



Антоновка — сортотип яблони.

— сортотип яблони. Антоновка каменичка — сорт яблони домашней